Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30

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Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30

28.02.2024, MForum.ru

В дополнение к модели Premier, Tecno также представила еще трех членов семейства Camon 30 — Camon 30Pro 5G, Camon 305G и стандартную модель Camon 30 (4G). Все три модели получили две версии: одну со стеклянной задней панелью, а другую со спинкой из натуральной кожи.

Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30

Как и Premier, Tecno Camon 30 Pro 5G оснащен процессором Dimensity 8200 Ultra. Также он получил тот же 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый сенсор в основной камере (которая также может похвастаться оптической стабилизацией изображения), 50-мегапиксельную сверхширокую камеру и 50-мегапиксельную селфи-камеру с автофокусом. Однако перископ с 3-кратным увеличением исчез, его заменил датчик глубины с разрешением 2 МП.

Хотя у Tecno Camon 30 Pro нет дисплея LTPO, как у Premier, его собственная панель весьма хороша: диагональ 6,78 дюйма, разрешение 1080 x 2436 пикселей, частота обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 70 Вт, как и Premier. Он также сохранил стереодинамики с Dolby Atmos и ИК-передатчик на верхнем торце.

Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30

Tecno Camon 30 5G переходит на чипсет Dimensity 7020, представляющим собой обновление чипсета 930. Похоже, что этот чип не может управлять 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поэтому обновление экрана ограничивается частотой 120 Гц. Однако это по-прежнему панель AMOLED с разрешением FHD+.

Tecno Camon 30 5G олучит 50-мегапиксельную селфи-камеру с автофокусом и двухтоновой вспышкой. Что касается тыловых камер, используется иной основной сенсор, хотя и тоже 50 Мп (1/1,57 дюйма) с оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольной камеры нет, есть только пара вспомогательных сенсоров с низким разрешением.

В тоже время он сохраняет некоторые другие функции более премиальных моделей, включая аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт, стереодинамики с Dolby Atmos и ИК-порт.

Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30

Базовый Tecno Camon 30 по сути такой же, как модель 5G, за исключением чипсета Helio G99, который предлагает только подключение 4G. 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ обновляется с частотой 120 Гц, АКБ емкостью 5000 мАч может заряжаться мощностью до 70 Вт.

Также в наличии стереодинамики с поддержкой Atmos, 50 МП фронтальная камера с автофокусом и 50 Мп тыловая камера. Что интересно, для Tecno Camon 30 заявлена поддержка NFC, которой не заявлено для старших моделей.

Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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