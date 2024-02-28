Развитие сетей: МегаФон построил несколько базовых станций в южной части Большого порта Санкт-Петербурга

28.02.2024, MForum.ru

По данным оператора, после модернизации существующей инфраструктуры и развертывания нескольких новых базовых станций в южной части Большого порта, скорости, доступные более, чем 4 тысячам работников одного из ключевых судостроительных предприятий Санкт-Петербурга выросли до 80 Мбит/c в сети 4G/LTE.

Оборудование МегаФон в порту работает в средне- и высокочастотном диапазоне (1800 МГц и 2.6 ГГц). Благодаря агрегации частот, обеспечиваются высокие скорости интернет доступа, при этом покрытие обеспечено практически на всех объектах порта, включая территорию топливного и контейнерного терминалов. Абонентам доступна технология VoLTE.

«Строительство необходимой инфраструктуры в промышленных районах города обеспечивает стабильными и современными услугами связи несколько тысяч специалистов, которые трудятся на важнейших судостроительных предприятиях города. Благодаря новому оборудованию скорость интернета в локации достигает 80 Мбит/с, что позволяет нашим абонентам решать рабочие задачи как на суше, так и в акватории порта», – рассказал директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

Модернизация "закрыта" высокую потребность в трафике передачи данных, которая сформировалась в порту, потребление мобильных данных в феврале 2024 года оказалось в 2.5 раза (!) больше, чем за февраль 2023 года.

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теги: развитие сетей МегаФон Санкт-Петербург

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