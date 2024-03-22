Развитие сетей: Билайн нарастил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале в Москве до 230 Мбит/c

MForum.ru
22.03.2024,
Вымпелком сообщает о модернизации сети на территории Павелецкого вокзала в Москве. По данным компании, скорости доступа для абонентов превышают 200 Мбит/с, а в пиках могут достигать 312 Мбит/с.
Павелецкий вокзал в Москве. Источник фото: travelfoto.co
Работы проведены в рамках совершенствования сети с прицелом на стабильность передачи данных по пути следования клиента - это основа стратегии развития сети Вымпелком в Москве. В компании оценивают, что за прошедший год она выросла вдвое. Под стабильностью понимается, что когда абонент компании перемещается по городу, у него как можно дольше не должен прерваться разговор или "подвиснуть" контент во время просмотра видео.
Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:
«Мы уделяем особое внимание организации связи на ключевых транспортных узлах столицы, так как это вопрос не только удобства, но и безопасности пассажиров. В сотрудничестве с РЖД мы смогли обеспечить всю территорию вокзала связью и создать непрерывный доступ в сеть за счет установки своего оборудования внутри зданий вокзала. Такой подход позволяет организовать более устойчивое и надежное покрытие на вокзале, чтобы клиенты всегда имели возможность быть на связи со своими близкими, построить маршрут или вызвать такси».
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теги: МТС развитие сетей Москва вокзалы
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