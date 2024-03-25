Микроэлектроника: Siltronic прекратит производство пластин малого диаметра на заводе в Бургхаузене

25.03.2024, MForum.ru

Об этом решении компании сообщает Reuters. Siltronics - один из заметных участников мирового рынка производителей пластин из кремния и других материалов, как для микроэлектроники, так и для производства светодиодов.

По данным компании, для работы над пластинами малого диаметра в Бургхаузене занято около 400 человек. Хотя считается, что сейчас у многих предприятий в отрасли нехватка кадров "из-за изменений потребностей отрасли", в Siltronics решили постепенно прикрыть производство пластин малого диаметра, поскольку спрос на них демонстрирует "наступление конца жизненного цикла этой технологии", что негативно влияет на прибыльность этого производства.

С персоналом обещают обойтись аккуратно - основная часть рабочей силы будет сокращена не единовременно, а за счет частичного выхода на пенсию. И все же, кого-то наверняка сократят, поскольку производство должно будет закрыться в течение 2025 года.

В целом, Siltronics остается активным участником рынка производства пластин с двузначной долей рынка. Несколько лет назад компанию попыталась купить GlobalWafers, но сделку заблокировали антимонопольные ведомства.

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теги: микроэлектроника Siltronic производство пластин зарубежные новости

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