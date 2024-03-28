Микроэлектроника: Рост интереса к ИИ тянет вверх спрос на фоторезисты TOK ArF и EUV

28.03.2024, MForum.ru

Японский поставщик высокочистой химии для производства полупроводников Tokyo Ohka Kogyo (TOK) заявил, что растущий спрос на чипы ИИ ведет к росту продаж и роста доли рынка компании в сегменте фоторезистов, предназначенных для оборудования EUV и фоторезистов ArF. Об этом сообщает DigiTimes.

Основной бизнес TOK, обеспечивающий компании более половины ее доходов, - фоторезисты для полупроводников, упаковочные материалы высокой плотности и материалы для производства ЖК-дисплеев.

Компания TOK ставит себе цель добиться 15% увеличения общего объема продаж современных технологических материалов, таких как фоторезисты ArF и EUV в 2024 году. Одни только продажи фоторезистов EUV, как ожидается, вырастут на 35% год к году.

Ожидается также рост продаж и фоторезистов KrF, технологических материалов для зрелых процессов, и полупроводниковых материалов. Компания будет стремиться расширять поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, например фоторезистов, используемых в процессе упаковки чипов.

Согласно отчету исследовательской компании Fuji Chimera за 2023 год, который цитируется на официальном сайте TOK, в 2022 году компания занимала 26,1% на мировом рынке фоторезистов. Компания получает основной доход от KrF фоторезистов (36.6%), g-line и i-line фоторезистов (22.8%) и от ArF фоторезистов (16.2%).

Другие направления бизнеса TOK связаны с химическими веществами высокой чистоты, некоторые из которых предназначены для производства медикаментов, а другие - для производства фоторезистов для полупроводникового производства.

Компания ожидает рост выручки и прибыли за год двузначными цифрами. Годовой доход прогнозируется на уровне 350 млрд иен ($2,312 млрд) к 2030 году, что вдвое превысит доход в 2023 году, составлявший 162,2 млрд иен.

TOK собирается построить новый завод по производству фоторезиста на своем комплексе в Корияме в префектуре Фукусима, Япония, чтобы нарастить производственные мощности. После завершения строительства завод станет крупнейшим в отрасли в Японии, а предполагаемые инвестиции превысит 200 млрд иен. Строительство завода планируется начать в 2H2024, а коммерческое производство фоторезистов KrF и EUV начнется в 2H2026.

В 2023 году компания TOK объявила о планах строительства нового химико-фармацевтического завода в городе Кикучи, префектура Кумамото, Япония. Это реакция компании TOK на строительство фабрики TSMC по производству чипов в Кумамото. Стройка потребует инвестиции в размере 13 млрд иен, новый завод должен быть запущен в работу в первой половине 2025 года, в дополнение к существующему заводу в городе Асо, Куматото.

Дочерняя компания TOK - TOKAM, приобрела землю для нового завода в городе Пхёнтэк, провинция Кёнгидо, Южная Корея. Строительство планируется начать в 2027 году, а производство начнется в 2028 году и будет ориентировано на клиентов TOK в Южной Корее.

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