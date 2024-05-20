Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии

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Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии

20.05.2024, MForum.ru

Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier, анонсированные на выставке MWC 2024, дебютировали в Индии. Camon 30 5G доступен в вариантах 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по ценам 22 999 и 26 999 индийских рупий, соответственно. Camon 30 Premier предлагается в одном варианте объемом 12 ГБ/256 по цене 39 999 индийских рупий. Начало продаж – 23 мая.

Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии

Tecno Camon 30 5G базируется на процессоре Dimensity 7020 и оснащен 6,78-дюймовым экраном FullHD+ AMOLED с частотой 120 Гц. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 70 Вт. Фоточасть включает в себя три сенсора – основной 50 МП, вспомогательный датчик глубины сцены разрешением 2 МП и камеру для селфи разрешением 50 МП.

Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии

Tecno Camon 30 Premier оснащен чипом Dimensity 8200 Ultimate, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт, экраном LTPO AMOLED диагональю 6,77 дюйма и частотой 120 Гц, а также четырьмя камерами по 50 Мп — основной, сверхширокоугольной, перископическим телеобъективом и селфи.

Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии

Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier «из коробки» работают под управлением HiOS 14 на базе Android 14 и будут обновлены до Android 15 и Android 16. Смартфоны также получат трехлетние обновления безопасности.

Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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