Развитие сетей: МТС в Москве - улучшена связь в ТРЦ Небо в Солнцево

MForum.ru
21.05.2024,
МТС улучшила качество indoor мобильной связи на территории ТРЦ Небо в московском районе Солнцево Западного административного округа.
Для обеспечения связи внутри здания с разной этажностью площадью более 50 тыс. кв. м МТС установила трехсекторную базовую станцию стандартов 2G и 4G, которая обслуживает множество выносных антенн, размещенных по всему зданию ТРЦ, включая подземную парковку.
По данным МТС, достижимые скорости в ТРЦ - до 200 Мбит/с.
«В мегаполисе сегодня невозможно представить полноценную жизнь без качественной мобильной связи и интернета. Они нужны всегда и везде, в том числе при посещении торгово-развлекательных центров. При каждом визите посетители проводят в них в среднем от 30 минут до трех часов, – прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – В современных ТРЦ, которые, как правило, имеют сложную конструкцию и создаются с применением материалов, поглощающих радиосигнал, мы используем эффективную indoor-технологию, которая гарантирует качественную связь даже в самых больших и сложных с точки зрения конструкции зданиях».
ТРЦ «Небо» является самым масштабным межрайонным общественным объектом в районах Солнцево и Ново-Переделкино, где проживают около 220 тысяч человек.
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теги: развитие сетей Москва МТС indoor ТРЦ
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