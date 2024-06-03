Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально

03.06.2024, MForum.ru

Lava анонсировала в Индии новый смартфон — Yuva 5G. Устройство оснащено 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц.

Lava Yuva 5G базируется на чипсете Unisoc T750 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев.

На задней панели находятся основная камера разрешением 50 МП, а также макро-камера 2 МП. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера.

Lava Yuva 5G из коробки работает под управлением Android 13. Обновление до Android 14 производитель обещает выпустить уже в текущем году.

Lava Yuva 5G выпускается в синем и зеленом цветах. Стоимость комплектации 4/64 ГБ составляет 9 499 индийских рупий (114 долларов США). Продажи в Индии стартуют 5 июня с 12 часов дня по местному времени.