Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - мобильный интернет ускорился на берегах Сенгилеевского и Егорлыкского водохранилищ

MForum.ru
06.06.2024,
МТС сообщает об улучшении качества мобильного интернета, достигнутом на берегах Сенгилеевского и Егорлыкского водохранилищ в местах отдыха ставропольцев. По данным компании, интернет стал быстрее, в частности, на 50% в хуторе Садовый, селе Сенгилеевское, на территории 5 баз отдыха возле воды. В поселке Приозерный мобильный интернет 4G запущен впервые.
МТС утверждает, что не только обеспечил более высокие скорости мобильного интернета, но и нарастил покрытие 4G/LTE.
Цифровые услуги стали доступнее для 3,5 тысяч жителей Шпаковского района, а также для отдыхающих у воды на южных берегах Егорлыкского и Сенгилеевского водохранилищ, где расположены базы отдыха. Мобильный интернет улучшен на Сенгилеевской ГЭС и автодороге «Сенгилеевское-Новотроицкая».
«Нашим техническим специалистам удалось комплексно проработать эту часть Ставрополья. Запас емкости позволит пользоваться сетью и в бытовых целях без каких-либо ограничений и внедрять цифровые решения по безопасности населения, автодорог или мониторингу водных объектов», – пояснил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край
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