ИБ: МТС дополнила сервис Защитник бесплатной функцией поиска утечек персональных данных

MForum.ru
07.08.2024,
МТС сообщает о внедрении в сервис Защитник функции поиска утечек персональных данных. Поддержку этой функциональности уже раскатали на всю абонентскую базу.
Поиск должен помочь найти ваши данные, которые могли утечь из кредитных организаций, интернет-магазинов, других источников. Предусмотрены и рекомендации - что делать, чтобы повысить сохранность данных.
По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы раз, а почти у 20 млн - дважды. Среди утекших данных могут быть и паспортные данные, и пароли и другая конфиденциальная и чувствительная информация.
Сервис МТС покажет утечки из сервисов, которыми пользуются абоненты, историю утечек, уточнит какие данные утекли и порекомендует, что делать, чтобы минимизировать риски, - утверждает компания. Сервис доступен всем абонентам МТС, воспользоваться им можно в приложении "Мой МТС", в разделе Защитник.
«После утечек данных, мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%. Именно поэтому мы развиваем нашу территорию безопасности, разрабатывая для «Защитника» всё новые функции и делаем их доступными для каждого. Отмечу, что для противодействия мошенничеству нужен комплекс действий, и своевременное уведомление об утечке – один из важных аспектов. Чем раньше пользователь узнает об утечке, тем быстрее он сможет обезопасить себя», – комментирует директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.
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теги: МТС информационная безопасность инфобез
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