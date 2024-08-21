Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU

MForum.ru
21.08.2024,
Qualcomm придерживается шаблона: выпустить чип Snapdragon, затем представить более быстрый вариант «+» и более дешевый вариант «s». В конце 2023 года был Snapdragon 7 Gen 3, затем в марте появился мощный 7+ Gen 3, а теперь приходит время модели «s».
Новинка пока не анонсирована, официальная презентация ожидается во время большого мероприятия Qualcomm в октябре. На данный момент есть этот просочившийся слайд, которым поделился Эван Бласс.
Если сосредоточиться на деталях, Snapdragon 7s Gen 3 получит на 20% более быстрый центральный процессор, на 40% более быстрый графический процессор и на 30% более быстрый нейронный процессор. При этом новинка будет 12% энергоэффективнее. Скорее всего, сравнение идет относительно Snapdragon 7s Gen 2.
Напомню, этот чип не особенно быстрый, у него четыре ядра Cortex-A78 (2,4 ГГц) и четыре ядра A55 (1,95 ГГц), а также графический процессор Adreno 710 (940 МГц). Это оборудование также можно увидеть в Snapdragon 6 Gen 1, хотя там оно работает на более низких тактовых частотах.
Графический процессор 7s Gen 2 сопоставим с графическим процессором Dimensity 7300 (Mali-G615 MC2), поэтому увеличение на 40% сделает 7s Gen 3 конкурентоспособным с более мощными чипами среднего уровня. Он должен оказаться близко, но все еще позади обычного 7 Gen 3 (Adreno 720, 975 МГц). Однако неясно, какое аппаратное обеспечение CPU и GPU будет использоваться в 7s Gen 3, это всего лишь предположение.
В любом случае, генеративный ИИ и языковой перевод/транскрипция, скорее всего, станут ключевыми аргументами в пользу нового чипа. ИИ сейчас в тренде и действительно выигрывает от быстрого GPU и NPU. Кроме того, он поможет камере преобразовать необработанные данные Байера в цветное изображение с помощью ремозаики AI.
Этот чипсет, скорее всего, найдет свое применение и в более дешевых игровых телефонах благодаря AFME или «Adreno Frame Motion Engine». Эта технология генерирует дополнительные кадры, не создавая дополнительной нагрузки на GPU. Например, он преобразует 60 кадров в секунду в 120 кадров в секунду. Также есть VRS Pro (Variable Rate Shading).
Обновление получит и модем, но подробности пока не раскрываются. Также можно ожидать Bluetooth 5.4 (7s Gen 2 поддерживает только v5.2) и поддержку Spatial Audio.
© Антон Печеровый,
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