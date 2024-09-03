Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - новые базовые станции запущены в крупнейших населенных пунктах Выксы

03.09.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запусках новых базовых станций в крупнейших населенных пунктах городского округа Выкса Нижегородской области: в селах Верхняя Верея, Нижняя Верея, Борковка и в рабочем поселке Ближне-Песочное. Улучшение качества услуг могут почувствовать около 6 тысяч человек. Модернизация затронула и Выксу, где живет 45 тысяч жителей.

По данным компании, проведенные работы позволили нарастить средние скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с. Был задействован "среднечастотный диапазон". Это позволило нарастить средние скорости передачи данных на 10%, выросла и емкость сети.

«Буквально на днях Выкса победила во Всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений и получит финансирование на благоустройство центра города. Он станет еще комфортнее для жителей и интереснее для туристов. Нам получилось сработать на опережение и обеспечить значимое улучшение связи во всем городском округе. В начале лета мы прокачали существующие базовые станции в центре Выксы. Сейчас эти работы продолжаются. Не обошли своим вниманием и прилегающие к городу населенные пункты. В общей сложности мы построили и модернизировали уже около 15 телеком-объектов», – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

В целом в Нижегородской области с начала года было построено и модернизировано около 170 телеком‑объектов. Из них более 60 в Нижнем Новгороде, 30 в крупнейших промышленных центрах региона: Дзержинске, Выксе, Кстове, Арзамасе, Балахне, Сарове, Борском городском округе, еще около 80 – в населённых пунктах отдалённых районов области. Также специалисты МегаФона в этом году подключили к мобильному интернету более 200 километров трассы М‑12.

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теги: МегаФон развитие сетей Нижегородская область

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