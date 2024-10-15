Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода

15.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке нового телеком-оборудования в историческом районе - Започаинье Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде, на Ильинской горе, рядом с архитектурным ансамблем посадской застройки XVII века, который включает палаты купца Олисова и церковь Успения Божией Матери, МТС провела модернизацию своей мобильной сети с использованием новых частотных диапазонов.

 

 

Обновлённая сеть МТС охватила многоквартирные дома на улицах Добролюбова, Ильинской и историческом переулке Крутом, который раньше назывался Успенским из-за расположенной здесь Успенской церкви. Этот уголок старого Нижнего Новгорода считают музеем под открытым небом.

 


фото палат купца Олисова предоставлено пресс-службой МТС

 

Скорость мобильного интернета выросла в школе №39, втором корпусе нижегородского медицинского колледжа, министерстве образования и в ряде других инфраструктурных сооружениях.

«Мы активно развиваем сеть в Нижнем Новгороде, особенно в туристических районах, где часто бывают путешественники, ведь потребность в интернете там постоянно растёт. Чтобы сделать жизнь горожан и гостей города удобнее, мы обновляем существующую сеть. В историческом районе города мы провели рефарминг — перераспределение частот 3G на современный стандарт LTE. Это позволило повысить скорость мобильного интернета на 25%. Обновление сети LTE также дало абонентам дополнительный доступ к качественной голосовой связи VoLTE, обеспечивающей чистое звучание и быстрое соединение», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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