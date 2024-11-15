Регулирование: Что происходит с YouTube в РФ? Пока без перемен

15.11.2024, MForum.ru

Вчера всех взбудоражила тема прямо «некрасовского толка», с подачи г-на Карена Шахназарова, кстати, молодец, что не побоялся задать вопрос.

Отдельные СМИ поспешили сообщить, что в качестве немедленной реакции на просьбу режиссера к первому лицу «разобраться с замедлением Youtube», сегодня якобы уже восстановилась нормальная работа этого хостинга на мобильных устройствах. А на фиксированных все осталось, как и было.











Должен, к сожалению, всех, кто в это поверил, огорчить. Пока что не произошло ровным счетом ничего – ни хорошего, ни плохого. Вообще ничего. Кому не был Youtube доступен в сетях фиксированного доступа (три раза "ку" берегущем нас от всего, что объявлено опасным), так он и не доступен. Кому был он доступен на мобильных телефонах (уж так на сегодняшний день устроены сети связи), так он тому и доступен.

Все остальное – сказки и самовнушение.

С прогнозами о перспективах восстановления доступа к Youtube на уровне «как до августа 2024», я выступать воздержусь, поскольку в этой теме практически нет технологий, только политика и ничего кроме политики. Но сомневаюсь, сомневаюсь, что можно рассчитывать на что-то хорошее. Хотя это был бы разумный пиар-ход, как минимум.

К операторам приставать с этой темой - бессмысленно, только колл-центры зазря напрягать, операторы в этой теме - в той же страдательной позиции, что и абоненты. Решают эти вопросы совсем в другом месте, совсем другие люди.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: регулирование Youtube

--