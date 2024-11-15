Регулирование: Что происходит с YouTube в РФ? Пока без перемен

MForum.ru
15.11.2024,
Вчера всех взбудоражила тема прямо «некрасовского толка», с подачи г-на Карена Шахназарова, кстати, молодец, что не побоялся задать вопрос.
Отдельные СМИ поспешили сообщить, что в качестве немедленной реакции на просьбу режиссера к первому лицу «разобраться с замедлением Youtube», сегодня якобы уже восстановилась нормальная работа этого хостинга на мобильных устройствах. А на фиксированных все осталось, как и было.
Должен, к сожалению, всех, кто в это поверил, огорчить. Пока что не произошло ровным счетом ничего – ни хорошего, ни плохого. Вообще ничего. Кому не был Youtube доступен в сетях фиксированного доступа (три раза "ку" берегущем нас от всего, что объявлено опасным), так он и не доступен. Кому был он доступен на мобильных телефонах (уж так на сегодняшний день устроены сети связи), так он тому и доступен.
Все остальное – сказки и самовнушение.
С прогнозами о перспективах восстановления доступа к Youtube на уровне «как до августа 2024», я выступать воздержусь, поскольку в этой теме практически нет технологий, только политика и ничего кроме политики. Но сомневаюсь, сомневаюсь, что можно рассчитывать на что-то хорошее. Хотя это был бы разумный пиар-ход, как минимум.
К операторам приставать с этой темой - бессмысленно, только колл-центры зазря напрягать, операторы в этой теме - в той же страдательной позиции, что и абоненты. Решают эти вопросы совсем в другом месте, совсем другие люди.
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теги: регулирование Youtube
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