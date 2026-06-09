Производство электроники: «Технологический сбор» отодвинули на 1-е декабря 2026 года

MForum.ru
09.06.2026,
Этот небольшой подарок особо не поможет компаниям, которые ввозят или производят электронику и компоненты, но хотя бы позволит им насладиться месяцами, остающимися до появления этого нового «неналога», подготовиться к его введению (насколько это вообще возможно в условиях проблем с оборотными средствами), настроить его администрирование.
Как заявляется, средства, собранные в рамках «техносбора» пойдут в бюджет. А затем, возможно, на субсидирование программ по развитию производства электроники и микроэлектроники. Возможно, через ФРП. Но это пока не точно.
Отсрочка, как ожидается, позволит уточнить процедуры обмена данными, снять «спорные вопросы», синхронизировать информационные системы. Впрочем, скорее всего, истинная причина временного послабления – политическая, приближаются выборы. А вот 2027 год, похоже, станет очередным серьезным испытанием для российского бизнеса в области электроники.
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теги: производство электроники импорт электроники регулирование технологический сбор
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