Спутниковые дата-центры: Спутники SpaceX AI1 для орбитальных ЦОД будут большими и неэкологичными

16.06.2026, MForum.ru

Каждый спутник SpaceX AI1 будет гигантским – около 70 м в длину и 20 м в ширину. Такие размеры нужны во многом потому, что для работы серверов необходимо будет собрать 120-150 кВт, - для этого необходимы соответствующие площади поверхности и эффективность сбора энергии порядка 250 Вт/кв.м.

От всей этой энергии, которая в конечном итоге, станет тепловой, нужно будет избавляться. Для этого в SpaceX планируют задействовать гигантские жидкостные радиаторы, заполненные аммиаком – так себе идея. Жидкость будет циркулировать не самостоятельно, а с помощью насосов – еще одна неизящная идея. Площадь этих радиаторов составит 110 кв. м.



Если аммиак будет неконтролируемо попадать в атмосферу Земли, это создаст еще один вид негативного воздействия на среду обитания людей. Утилизовать аммиак на орбите – возможно, но сложно и дорого. Озаботятся ли этим в SpaceX или будут надеяться на какие-то простые и ненадежные или откровенно неэкологичные решения? Да и в целом, столь гигантские аппараты вряд ли сгорят в атмосфере целиком - это создаст проблему обломков, падающих с орбиты.



Между тем, количество орбитальных дата-центров вскоре может стать значительным (в заявке говорится о фантастическом количестве в 1 млн, но даже если речь пойдет о на порядок меньшем количестве - это ОЧЕНЬ много). А расчетный срок службы этого будущего космического мусора – не более 5 лет.



Планы развертывания орбитальных ЦОД есть и у других компаний – Blue Origin, например, замахнулась на 51.6 тысяч орбитальных ЦОД; стартап Starcloud – на 88 тысяч. Так что засорение околоземного пространства "высокотехнологичным" мусором будет интенсивным. Чего не сделаешь ради ИИ?



А что с аналогичными российскими проектами? Или в этой гонке мы тоже не участвуем?



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