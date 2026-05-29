Мобильная связь: МегаФон выпустил мобильный роутер с поддержкой eSIM

MForum.ru

Мобильная связь: МегаФон выпустил мобильный роутер с поддержкой eSIM

19.06.2026, MForum.ru

Это решение позволяет пользователям удаленно подключаться к сетям 3G и 4G без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись Госуслуг, а затем загрузить профиль на устройство через мобильное приложение или веб-интерфейс роутера.

Кобрендинговое устройство (МегаФон / Yota) прошло полный цикл тестирования в лаборатории оператора и гарантированно работает в российских частотных диапазонах: 3G - 2100/900 МГц (B1/B8); 4G - B20 (800 МГц) / 4G - B7 (2600 МГц) / 4G - B8 (900 МГц) / 4G - B3 (1800 МГц).

МегаФон выпустил мобильный роутер с поддержкой eSIM

Встроенный аккумулятор 4000 мАч обеспечивает до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Мобильный роутер поддерживает не только eSIM, но и физические SIM (форм-фактор: 4FF - нано). Подключить через него по Wi-Fi можно одновременно до 32 устройств. Роутер поддерживает диапазоны 2.4 ГГц и 5 ГГц (802.11a/b/g/n/ac). Заявленные пиковые скорости – до 300 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу.

-- 

Читать новости телекома в tg-канале или в ВК: Бойко про телеком в VK

--

теги: мобильная связь мобильные роутеры поддержка eSIM абонентские устройства абонентские терминалы МегаФон операторские устройства

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

29.05.2026. Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

11.03.2024.  Краткий обзор мирового рынка 5G на конец января 2024

29.08.2022. GSA обновляет данные об экосистеме терминалов LTE

30.11.2021. Юбилейный выпуск Ericsson Mobility Report - заглянем вместе в 2027 год

29.06.2021. 5G SA. 5G SA mmWave и новости Qualcomm на MWC2021

31.12.2020.  Кто где в 5G. Обновляемая публикация

10.09.2020. Группа Telefonica выбрала Nokia поставщиком решений 5G для сети в Испании

10.09.2020. Inseego представил новый мобильный роутер 5G с поддержкой FR1/FR2

06.05.2020. Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться

18.11.2019. Число публично анонсированных контрактов в области 5G компании Ericsson достигло 31

20.10.2019. Новости 5G. Обновляемая публикация

20.10.2019.  Вендоры решений 5G

10.09.2019. Терминалы 5G

02.09.2019. МТС рассказала о тестах скорости 5G в лаборатории Nokia в Москве

22.04.2019. Компания Swisscom и Ericsson 17 апреля 2019 года запустили первую в Европе сеть 5G с поддержкой мобильности

25.03.2019. Запуски сетей 5G - где мы сейчас и чего ожидать

19.02.2019. Конспекты: С чем Qualcomm едет на MWC2019

29.01.2019. T-Mobile представил мобильный хот-спот LTE 600

03.12.2018. Операторы Кореи запустили 5G

28.10.2018. В США показали “первый коммерческий” мобильный роутер 5G

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

19.06. МЦСТ возобновила поставки в Россию процессоров Эльбрус-2С3 и Эльбрус-16С, наладив их выпуск «в дружественной стране»

19.06. Совет Федерации одобрил создание госбазы IMEI - вопросы к законодателям

19.06. McDonald’s испытывает ИИ для автоматизации приема заказов

19.06. МегаФон выпустил мобильный роутер с поддержкой eSIM

19.06. МТС расширил гигабитную сеть в Советском районе Волгограда

19.06. Минфин отклонил налоговые льготы для производителей электроники, роботов и беспилотников

18.06. Google снизила стоимость подписки на Google AI Plus и вступила в гонку ценообразования

18.06. МТС задействовала солнечные панели для резервирования электропитания «узловых» базовых станций сети сотовой связи

18.06. В России начали серийное производство портативных раций стандарта TETRA – МиниКом-АНР-3

18.06. Минпромторг отменил конкурс на изготовление опытных образцов установок для обработки необожженных керамических карт

18.06. Корея делает большую ставку на SiC и GaN – получится ли?

17.06. Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты

17.06. МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал «Хабаровск-Гонконг»

17.06. Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS

17.06. МегаФон расширил инфраструктуру в населенных пунктах Кетовского района Курганской области

Все статьи >>

Новости

19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5

19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит

19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность

18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии

18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console

17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69

17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц

17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple

16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов

16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6

15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов

15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ

12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов

11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе

11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов

11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей

10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5

10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов

10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки

09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: