Мобильная связь: МегаФон выпустил мобильный роутер с поддержкой eSIM

19.06.2026, MForum.ru

Это решение позволяет пользователям удаленно подключаться к сетям 3G и 4G без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись Госуслуг, а затем загрузить профиль на устройство через мобильное приложение или веб-интерфейс роутера.

Кобрендинговое устройство (МегаФон / Yota) прошло полный цикл тестирования в лаборатории оператора и гарантированно работает в российских частотных диапазонах: 3G - 2100/900 МГц (B1/B8); 4G - B20 (800 МГц) / 4G - B7 (2600 МГц) / 4G - B8 (900 МГц) / 4G - B3 (1800 МГц). Встроенный аккумулятор 4000 мАч обеспечивает до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Мобильный роутер поддерживает не только eSIM, но и физические SIM (форм-фактор: 4FF - нано). Подключить через него по Wi-Fi можно одновременно до 32 устройств. Роутер поддерживает диапазоны 2.4 ГГц и 5 ГГц (802.11a/b/g/n/ac). Заявленные пиковые скорости – до 300 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу. -- Читать новости телекома в tg-канале или в ВК: Бойко про телеком в VK -- теги: мобильная связь мобильные роутеры поддержка eSIM абонентские устройства абонентские терминалы МегаФон операторские устройства --

© Алексей Бойко, MForum.ru

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