Мобильная связь: Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

29.05.2026, MForum.ru

Эксперты лаборатории проанализировали в работе более 50 новых моделей роутеров популярных брендов до их выхода в продажу. Инженеры проводили тесты на соответствие обязательным параметрам, чтобы помочь вендорам заблаговременно устранить недочеты. Результаты оказались не очень хорошими.

У 45% протестированных моделей выявлены проблемы с раздачей интернета (WIFI TPT): роутер неэффективно распределяет трафик, что снижает среднюю скорость подключения. Ещё у 40% случаются сбои в стабильности соединения: интернет пропадает даже при уверенном сигнале. Отклонения по гарантированной скорости передачи данных (GBR) обнаружены в 55% случаев, а в 15% случаев зафиксированы проблемы с точностью измерения уровня сигнала (RSRP/RSR).

Такие недочеты приводят к тому, что скорость беспроводного подключения оказывается ниже, чем позволяет обеспечить сеть оператора. Например, МегаФон гарантирует до 150 Мбит/c, а Wi-Fi канал не выдает такую скорость.

В рамках тестирования выяснилось, что с разными поколениями связи маршрутизаторы взаимодействуют по-разному. Например, в сетях 3G проблемы с пропускной способностью возникли у 72% образцов, в 4G этот показатель составил 64%. Это дополняет общую картину системных недочётов: все они в итоге приводят к тому, что абонент не получает заявленной скорости.

Эксперты выделили и другие недоработки, влияющие на пользовательский опыт эксплуатации. Например, чуть более трети проверенных устройств (34%) не поддерживают отправку USSD-запросов с SIM-карты (!). Ещё 32% не предоставляют функцию допуска к отдельным подключенным устройствам при сохранении изоляции остальных (DMZ). На практике это ограничивает возможность управления и автоматизации техники умного дома, к примеру. Ещё 17% не дают настроить «проброс портов», из-за чего владельцы не смогут настраивать удаленное подключение и управление, к примеру в сценариях работы в облаке.

В каждом пятом исследуемом роутере в меню нет русского языка, а 15% из всех не показывают в веб-интерфейсе номер абонента (MSISDN), что усложняет идентификацию сим-карты и управление в личном кабинете оператора. Столько же моделей не позволяют менять параметры APN (точки доступа к интернету) - функция, которая бывает нужна для точечной настройки подключения.

Все исследования проводились в лабораторных условиях. Такой тест помогает выявлять несоответствия стандартам сотовой связи, чтобы довести их до разработчиков. Лаборатория МегаФона работает с большинством производителей подобных гаджетов, представленных на российском рынке. Только после доработки и финальной проверки техника поступает в розничные салоны МегаФона и Yota.

«Мобильный роутер абоненты часто берут с собой как в короткие поездки. кС прошлого года в лаборатории было исследовано более 50 образцов и те, которые соответствуют нашим требованиям и в полной мере поддерживают заданные сетью параметры, можно найти в розничной сети МегаФона», — подчеркивает руководитель лаборатории по исследованию устройств МегаФона Александр Джакония.

--

теги: мобильные роутеры качество тесты лаборатория МегаФон хот-споты абонентские устройства

--