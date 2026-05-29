Мобильная связь: Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

MForum.ru

Мобильная связь: Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

29.05.2026, MForum.ru

Эксперты лаборатории проанализировали в работе более 50 новых моделей роутеров популярных брендов до их выхода в продажу. Инженеры проводили тесты на соответствие обязательным параметрам, чтобы помочь вендорам заблаговременно устранить недочеты. Результаты оказались не очень хорошими.

У 45% протестированных моделей выявлены проблемы с раздачей интернета (WIFI TPT): роутер неэффективно распределяет трафик, что снижает среднюю скорость подключения. Ещё у 40% случаются сбои в стабильности соединения: интернет пропадает даже при уверенном сигнале. Отклонения по гарантированной скорости передачи данных (GBR) обнаружены в 55% случаев, а в 15% случаев зафиксированы проблемы с точностью измерения уровня сигнала (RSRP/RSR).

Такие недочеты приводят к тому, что скорость беспроводного подключения оказывается ниже, чем позволяет обеспечить сеть оператора. Например, МегаФон гарантирует до 150 Мбит/c, а Wi-Fi канал не выдает такую скорость.

В рамках тестирования выяснилось, что с разными поколениями связи маршрутизаторы взаимодействуют по-разному. Например, в сетях 3G проблемы с пропускной способностью возникли у 72% образцов, в 4G этот показатель составил 64%. Это дополняет общую картину системных недочётов: все они в итоге приводят к тому, что абонент не получает заявленной скорости.

Эксперты выделили и другие недоработки, влияющие на пользовательский опыт эксплуатации. Например, чуть более трети проверенных устройств (34%) не поддерживают отправку USSD-запросов с SIM-карты (!). Ещё 32% не предоставляют функцию допуска к отдельным подключенным устройствам при сохранении изоляции остальных (DMZ). На практике это ограничивает возможность управления и автоматизации техники умного дома, к примеру. Ещё 17% не дают настроить «проброс портов», из-за чего владельцы не смогут настраивать удаленное подключение и управление, к примеру в сценариях работы в облаке.

В каждом пятом исследуемом роутере в меню нет русского языка, а 15% из всех не показывают в веб-интерфейсе номер абонента (MSISDN), что усложняет идентификацию сим-карты и управление в личном кабинете оператора. Столько же моделей не позволяют менять параметры APN (точки доступа к интернету) - функция, которая бывает нужна для точечной настройки подключения.

Все исследования проводились в лабораторных условиях. Такой тест помогает выявлять несоответствия стандартам сотовой связи, чтобы довести их до разработчиков. Лаборатория МегаФона работает с большинством производителей подобных гаджетов, представленных на российском рынке. Только после доработки и финальной проверки техника поступает в розничные салоны МегаФона и Yota.

«Мобильный роутер абоненты часто берут с собой как в короткие поездки. кС прошлого года в лаборатории было исследовано более 50 образцов и те, которые соответствуют нашим требованиям и в полной мере поддерживают заданные сетью параметры, можно найти в розничной сети МегаФона», — подчеркивает руководитель лаборатории по исследованию устройств МегаФона Александр Джакония.

--

теги: мобильные роутеры качество тесты лаборатория МегаФон хот-споты абонентские устройства

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.03.  Краткий обзор мирового рынка 5G на конец января 2024

29.08. GSA обновляет данные об экосистеме терминалов LTE

30.11. Юбилейный выпуск Ericsson Mobility Report - заглянем вместе в 2027 год

29.06. 5G SA. 5G SA mmWave и новости Qualcomm на MWC2021

31.12.  Кто где в 5G. Обновляемая публикация

10.09. Группа Telefonica выбрала Nokia поставщиком решений 5G для сети в Испании

10.09. Inseego представил новый мобильный роутер 5G с поддержкой FR1/FR2

06.05. Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться

18.11. Число публично анонсированных контрактов в области 5G компании Ericsson достигло 31

20.10.  Вендоры решений 5G

20.10. Новости 5G. Обновляемая публикация

10.09. Терминалы 5G

02.09. МТС рассказала о тестах скорости 5G в лаборатории Nokia в Москве

22.04. Компания Swisscom и Ericsson 17 апреля 2019 года запустили первую в Европе сеть 5G с поддержкой мобильности

25.03. Запуски сетей 5G - где мы сейчас и чего ожидать

19.02. Конспекты: С чем Qualcomm едет на MWC2019

29.01. T-Mobile представил мобильный хот-спот LTE 600

03.12. Операторы Кореи запустили 5G

28.10. В США показали “первый коммерческий” мобильный роутер 5G

07.10. В Корее запустят 5G на месяц раньше, чем планировалось. Причем в мобильном варианте

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

29.05. Demand Gen: Google отбирает «пульт» у маркетологов

29.05. Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

29.05. Лед тронулся? Каким будет 5G в России в ближайшие годы

29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

29.05. Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр

28.05. Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»

28.05. IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году

28.05. Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки

28.05. T2 внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения Пульт

28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса

28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно

28.05. МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

27.05. В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС

27.05. МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша

27.05. MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве

Все статьи >>

Новости

29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115

21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558

21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go

21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка

20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: