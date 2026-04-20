Регулирование: Совет Федерации одобрил создание госбазы IMEI - вопросы к законодателям

19.06.2026, MForum.ru

В теме разбирался Forbes, я тоже внес свой скромный вклад в обсуждение. Статью рекомендую почитать в оригинале, а я ниже приведу список вопросов, которые могут возникать в связи с этой регуляторной инициативой.

❓ продуман ли вопрос с регистрацией телефонов и других устройств, которые гражданин РФ купил за границей и привез самостоятельно. Кто и на каких условиях зарегистрирует их в госбазе? Будет ли возможность сделать это бесплатно и удобно? Когда будет решен этот вопрос?



❓ что будет с коллизиями – если обнаружится, что у двух (или более) разных граждан, законных покупателей устройств, оказались устройства с одинаковым IMEI?



❓ что будет в ситуации, если кто-то на своем устройстве прошьет IMEI другого гражданина и с помощью этого устройства совершит правонарушение? Не возникнут ли проблемы у невинного гражданина из-за такой «подставы»?



❓ не удорожит ли этот закон устройства и/или услуги связи – из-за дополнительных расходов, которые придется нести компаниям, ввозящим в страну телефоны и операторам? В том числе из-за дополнительной административной нагрузки на них?



❓ не будет ли в дальнейшем введена плата за регистрацию IMEI для физлиц?



❓ не слишком ли много информации о перемещениях человека и его социальных связях будет собираться из-за запуска этой базы – что, если эта информация станет доступна злоумышленникам? Будет ли предусмотрена защита такой информации и наказания за ее разглашение и утечку?



❓ как будет организован процесс «разрегистрации» IMEI, если человек планирует его продажу на вторичном рынке? Это должно быть сделано так, чтобы можно было проводить такую проверку быстро и удобно, без затрат для участников сделки.



❓ будет ли и как именно будет организован процесс проверки статуса IMEI, если человек покупает телефон с рук и хочет проверить – не числится этот аппарат в списке украденных?



❓ как будет осуществляться регистрация IMEI для иностранных граждан, временно находящихся в России? Будет ли предусмотрен период в 2-4 недели, в течение которых регистрация не понадобится, как в Турции, например?



❓ будет ли создан публичный и понятный механизм обжалования, если устройство законного владельца по ошибке будет заблокировано или попадет в какой-либо «черный список»?



❓ распространяются ли требования на регистрацию IMEI на все устройства с SIM-картами, включая планшеты, автонавигаторы, велонавигаторы, GSM-сигнализации, устройства телематики типа шлагбаумов, устройств контроля отопления, открывания ворот, электросчетчики и счетчики учета потребления воды и т.п.?



❓ как эта база повлияет на работу устройств с eSIM?



❓ продумана ли регистрация устройств с двумя (и более) SIM?



❓ будет ли организован механизм автоматического информирования владельца о попытки регистрации его IMEI на другую SIM-карту (противодействия IMEI-угонам)?



Наверняка в этом списке перечислены не все важные вопросы по кейсу, которые следовало бы продумать до принятия закона. Интересно, какую часть из этих вопросов задали себе придумщики нового закона? Есть ли у них ответы здесь и сейчас на каждый из вопросов?



💎 Поможет ли мера в борьбе с воровством смартфонов? Сомнительно. Ведь смартфон можно:



а) разобрать на ценные комплектующие;

б) перепрошить

в) вывезти для перепродажи в страну, где нет регистрации IMEI.



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