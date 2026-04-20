Регулирование: Совет Федерации одобрил создание госбазы IMEI - вопросы к законодателям

MForum.ru
19.06.2026,
В теме разбирался Forbes, я тоже внес свой скромный вклад в обсуждение. Статью рекомендую почитать в оригинале, а я ниже приведу список вопросов, которые могут возникать в связи с этой регуляторной инициативой.
❓ продуман ли вопрос с регистрацией телефонов и других устройств, которые гражданин РФ купил за границей и привез самостоятельно. Кто и на каких условиях зарегистрирует их в госбазе? Будет ли возможность сделать это бесплатно и удобно? Когда будет решен этот вопрос?
❓ что будет с коллизиями – если обнаружится, что у двух (или более) разных граждан, законных покупателей устройств, оказались устройства с одинаковым IMEI?
❓ что будет в ситуации, если кто-то на своем устройстве прошьет IMEI другого гражданина и с помощью этого устройства совершит правонарушение? Не возникнут ли проблемы у невинного гражданина из-за такой «подставы»?
❓ не удорожит ли этот закон устройства и/или услуги связи – из-за дополнительных расходов, которые придется нести компаниям, ввозящим в страну телефоны и операторам? В том числе из-за дополнительной административной нагрузки на них?
❓ не будет ли в дальнейшем введена плата за регистрацию IMEI для физлиц?
❓ не слишком ли много информации о перемещениях человека и его социальных связях будет собираться из-за запуска этой базы – что, если эта информация станет доступна злоумышленникам? Будет ли предусмотрена защита такой информации и наказания за ее разглашение и утечку?
❓ как будет организован процесс «разрегистрации» IMEI, если человек планирует его продажу на вторичном рынке? Это должно быть сделано так, чтобы можно было проводить такую проверку быстро и удобно, без затрат для участников сделки.
❓ будет ли и как именно будет организован процесс проверки статуса IMEI, если человек покупает телефон с рук и хочет проверить – не числится этот аппарат в списке украденных?
❓ как будет осуществляться регистрация IMEI для иностранных граждан, временно находящихся в России? Будет ли предусмотрен период в 2-4 недели, в течение которых регистрация не понадобится, как в Турции, например?
❓ будет ли создан публичный и понятный механизм обжалования, если устройство законного владельца по ошибке будет заблокировано или попадет в какой-либо «черный список»?
❓ распространяются ли требования на регистрацию IMEI на все устройства с SIM-картами, включая планшеты, автонавигаторы, велонавигаторы, GSM-сигнализации, устройства телематики типа шлагбаумов, устройств контроля отопления, открывания ворот, электросчетчики и счетчики учета потребления воды и т.п.?
❓ как эта база повлияет на работу устройств с eSIM?
❓ продумана ли регистрация устройств с двумя (и более) SIM?
❓ будет ли организован механизм автоматического информирования владельца о попытки регистрации его IMEI на другую SIM-карту (противодействия IMEI-угонам)?
Наверняка в этом списке перечислены не все важные вопросы по кейсу, которые следовало бы продумать до принятия закона. Интересно, какую часть из этих вопросов задали себе придумщики нового закона? Есть ли у них ответы здесь и сейчас на каждый из вопросов?
💎 Поможет ли мера в борьбе с воровством смартфонов? Сомнительно. Ведь смартфон можно:
а) разобрать на ценные комплектующие;
б) перепрошить
в) вывезти для перепродажи в страну, где нет регистрации IMEI.
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теги: регулирование законодательные инициативы антифрод борьба с мошенниками борьба с воровством IMEI базы данных проблемы Россия
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