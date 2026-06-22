Мобильная связь: Билайн проводит акцию - абонентам, готовым к MNP, предлагается компенсация за «несправедливые списания» со стороны других операторов

22.06.2026, MForum.ru

Вернуть в период действия акции получится не более 1000 рублей, причем для этого необходимо будет перейти в Билайн со своим номером или приобрести новую сим-карту оператора. Также потребуется заполнить короткую заявку, указав причину и размер спорного списания, допущенного другим оператором. Компенсация за эти действия будет начислена на бонусный баланс в Билайне.

В разряд подходящих для компенсации действий оператора включены, например, неожиданное для абонента продление какой-то подписки, внезапное повышение цен, дополнительные платежи за роуминг, которые клиент считает несправедливыми.

В Билайн считают, что этот сервис продолжает стратегию компании по развитию продуктов, отвечающих на запрос клиентов на простые, понятные и справедливые условия. Компания и ранее предлагала инициативы в этом ключе: предлагала возможность вернуть деньги за день использования связи в один клик, добавлять «любимые номера» других операторов, связь с которыми станет бесплатной.

Заместитель генерального директора Билайна Олег Решетин:

«Мы видим, что для клиентов сегодня важны не только качество связи и набор услуг, но и ощущение справедливости в повседневных ситуациях. Если человек столкнулся с несправедливым списанием, для него важно не только вернуть деньги, но и быстро восстановить контроль над ситуацией. Мы считаем, что телеком должен отвечать и на такой запрос. Поэтому запускаем сервис, который позволяет клиенту просто заявить о проблеме и получить компенсацию на счёт в Билайне. Для нас это очередной шаг в развитии продуктов, которые делают клиентский опыт более честным, понятным и человечным».

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теги: мобильная связь услуги конкуренция за абонентов

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