Микроэлектроника: Новосибирская Eltex представила консольный сервер SCS-32

26.06.2026, MForum.ru

Консольный сервер - это устройство, которое связывает последовательные интерфейсы (чаще всего RS‑232) сетевого оборудования с IP‑сетью: оно превращает консольный доступ к устройствам (коммутаторам, маршрутизаторам, серверам) в сетевой - чтобы администратор мог управлять ими удалённо через SSH, Telnet или веб‑интерфейс. Особенно это важно при сбоях основной сети: консольный сервер даёт «аварийный» канал, через который можно зайти на оборудование и восстановить работу.

Консольный сервер Eltex SCS‑32 рассчитан на подключение до 32 устройств через последовательные порты и отличается отказоустойчивостью: у него резервируемые блоки питания (1+1) с возможностью горячей замены и надёжные сетевые интерфейсы, включая SFP/SFP+ для построения отказоустойчивых линков. Среди преимуществ - поддержка защищённых протоколов (SSH, SNMPv3), механизмов аутентификации (RADIUS, TACACS+), журналирования событий и автоматического восстановления конфигурации, что критично для ЦОД и операторских сетей. изображение - компании Eltex изображение - компании Eltex Ещё один плюс - удобство эксплуатации: централизованный доступ ко всем консолям в стойке, контроль сеансов и разграничение прав для разных администраторов, а также функции диагностики (ping, traceroute, мониторинг ресурсов). Это снижает время реакции на инциденты и упрощает аудит действий персонала. ((картинки - компании Eltex)) --



✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК -- теги: микроэлектроника консольные серверы отечественная электроника Eltex отечественные серверы --

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме: