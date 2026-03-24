Мобильная связь: Качество мобильного интернета Билайн названо лучшим по итогам драйв-теста, проведенного TelecomDaily в популярных туристических локациях Московской области

29.06.2026, MForum.ru

Исследование проводилось в первой половине июня на территории десяти знаковых объектов историко-культурного наследия Подмосковья, включая музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, Коломенский и Зарайский кремли, Высоцкий и Введенский Владычный монастыри Серпухова, а также усадьбы Середниково, Быково, Мейендорф и Марфино.

По результатам исследования Билайн получил максимальную интегральную оценку качества мобильного интернета. Компания продемонстрировала лучшую среднюю скорость передачи данных к абоненту - 75,3 Мбит/с, лучшую скорость передачи данных от абонента - 18,3 Мбит/с, а также минимальный показатель задержки сигнала (пинг) - 145,7 мс. Эти параметры напрямую влияют на скорость загрузки контента, работу облачных сервисов, навигации, видеосвязи и других цифровых сервисов.

Максимальную интегральную оценку Билайн получил и по качеству голосовой связи. В ходе тестирования сеть компании показала 100-процентную доступность соединений и непрерывность вызовов, а также лучшее время установления соединения - 1,83 секунды. Кроме того, Билайн разделил первое место по показателю качества передачи речи (MOS), который отражает естественность и разборчивость звучания голоса во время разговора.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона Билайна:

«Сегодня впечатлениями от поездки начинают делиться ещё до того, как она закончилась. Туристы строят маршруты в смартфоне, публикуют фотографии прямо с места событий, ищут информацию об объектах культурного наследия и остаются на связи на протяжении всего путешествия. Поэтому качество сети всё чаще становится частью общего опыта от посещения новых мест. Для нас такие результаты - подтверждение того, что связь остается надежным помощником в самых разных сценариях, которые сопровождают человека во время путешествий».

Средняя скорость по направлению к абоненту на территории десяти популярных объектов культурного наследия Московской области составила 59,9 Мбит/с (DL), в обратном канале - 13,8 Мбит/с (UL). По показателю DL лидирует «Билайн» - 75,3 Мбит/с (4 балла). «МегаФон» второй - 68,3 Мбит/с (3). Далее МТС - 53,2 Мбит/с (2) и Т2 - 42,7 Мбит/с (1). Средняя скорость Upload в процессе замеров — 13,8 Мбит/с. Лучшая скорость у «Билайна» — 18,3 Мбит/с (4 балла). Далее МТС —14,5 Мбит/с (3), «МегаФон» — 14,3 Мбит/с (2), у Т2 — 8,1 Мбит/с (1).

Доля успешных голосовых соединений превысила 99%. В среднем абоненту в движении требовалось 2,5 сек, чтобы установить вызов. Наибольшую интегральную оценку по каждой из услуг получил «Билайн» (ПАО «Вымпелком») - 15 баллов за интернет и 16 за голос. Второе место по качеству мобильного интернета разделили «МегаФон» и МТС (9 баллов), а по голосовой связи на втором месте - «МегаФон» (15 баллов).

Подробнее с исследованием можно ознакомиться на сайте компании Telecom Daily. ||

--



✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK

--

теги: мобильная связь Московский регион Билайн ВымпелКом драйв-тесты качество услуг

--