IoT. Внедрения: В Тамбове появился пост системы экомониторинга – пока что в рамках пилотного проекта МТС

30.06.2026, MForum.ru

Компания МТС, совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области запустила пилотный проект по контролю качества атмосферы и выявлению источников загрязнения.

Первый пост установлен в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего жалуются на неприятные запахи. Оборудование работает круглосуточно, измеряя показатели, которые позволяют отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Набор сенсоров анализирует химический состав воздуха на наличие ряда веществ, фиксирует температуру, влажность, направление и скорость ветра, факты предельно допустимых концентраций загрязняющий веществ.

Данные автоматически передаются на специализированную цифровую платформу МТС, где обрабатываются специальными алгоритмами. Визуализация отображается на интерактивной карте региона в личном кабинете с доступом для специалистов Минэкологии (жаль, что не на общедоступном для граждан сервере – ведь ситуация с уровнем загрязнений интересна не только чиновникам, но и жителям региона). В системе можно формировать отчеты и выгружать аналитику. Решение не только позволяет оценить текущую ситуацию, но также предоставляет прогноз о распространении загрязняющих веществ на ближайшие 48 часов.

«Внедрение подобных решений выводит экологический контроль в регионе на принципиально новый уровень. Цифровые инструменты сегодня не просто фиксируют нарушения в моменте, но и предвидят потенциальные риски. Мы рады, что Тамбовская область стала площадкой для российского решения, которое уже успешно зарекомендовало себя в Вологодской и Ярославской областях, Республиках Карелия и Коми, Ханты-Мансийском автономном округе. Цифровизация экоконтроля позволит региону точечно работать с экологическими проблемами, оперативно реагировать на запросы жителей и принимать взвешенные решения», – прокомментировал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

«Сегодня современные цифровые технологии становятся важным инструментом в решении экологических задач. Запуск системы автоматизированного мониторинга качества атмосферного воздуха позволит получать объективные данные о состоянии окружающей среды, повысить оперативность реагирования на обращения граждан и усилить контроль за потенциальными источниками загрязнения. Рассчитываем, что результаты пилотного проекта станут основой для дальнейшего развития цифровых экологических сервисов в регионе. Для региона это возможность использовать лучшие отечественные разработки в интересах жителей», – подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

Программная часть комплекса МТС Экомониторинг вошла в Единый реестр отечественного ПО. А у меня вопросы – как поставлено обслуживание датчиков. Ведь во время работы в городской среде они неминуемо загрязняются, причем достаточно быстро. И если не обеспечивать их постоянную очистку – не будут ли данные искажаться. Кто берет на себя соответствующие операции и какую долю от стоимости решения составляют расходы на поддержание системы в «поверенном» состоянии? ||

--

✓ подписаться на tg-канал

✓ Бойко про телеком в VK

--

теги: экология экомониторинг IoT Тамбовская область МТС качество воздуха качество атмосферы загрязнения природной среды

--