Микроэлектроника: Китай установил «временный запрет» на вывоз гелия - атака или защита?

15.07.2026, MForum.ru

Китай ввел «временный запрет» на вывоз гелия, не уточнив срок действия и возможности «исключений». Эту меру китайские журналисты уже успели окрестить «гелиевым нокаутом», имея в виду негативные последствия для «западного блока».

Гелий действительно является одним из ряда «критических газов», используемых в производстве полупроводников. Он используется, в частности, для охлаждения пластин, в операциях литографии и для поиска утечек. Кроме полупроводниковой индустрии, гелий используют в МРТ-аппаратах, сверхпроводящих системах и в ракетных топливных системах. Быстро заменить его другими веществами – мало реально.

На самом деле проблема с гелием вызревала еще с 2022 года, но резко усугубилась в 2026 году в связи с конфликтом США и Ирана. Еще несколько лет тому назад, одним из крупнейших поставщиков этого газа выступала Украина. После уничтожения производства гелия в этой стране, крупнейшими производителями остались США с долей порядка 40%, Катар с долей более 30% и Россия с примерно 9.5%. В апреле 2026 года правительство РФ установило разрешительный порядок экспорта гелия за пределы ЕАЭС до конца 2027 года. А поставки из Катара сейчас затрудняют боевые действия на Ближнем Востоке.

Учитывая, что Китай – крупнейший импортер, этот временный запрет – не столько попытка ударить по западному блоку, сколько отражение проблем собственно Китая. Эта страна «закрывает» импортом до 85% своих потребностей в гелии, основным поставщиком был Катар. Раньше Китай закупал много гелия у США, но за 10 лет сократил импорт гелия из этой страны с 28% до 2%, переключившись на Катар и Россию из стратегических соображений. В 2025 году Россия поставила Китаю более половины от общего объема зарубежных закупок гелия. В этой ситуации уже не удивительно, что проблемы вокруг Катара заставляют Китай более жестко контролировать свои гелиевые возможности.

В США, казалось бы, не должны испытывать проблем с гелием, раз у них исчез такой крупный покупатель, как Китай. Но газу тут же нашлось применение, США теперь приходится снабжать Тайвань, Корею и Японию (доли импорта гелия из США в этих странах за год выросли с 4% до 60%, с 28% до 56% и с 28% до 83% соответственно). Так что никакого «высвобождения объема» не произошло, а собственные потребности растут. К тому же, в США умудрились в какой-то момент продать федеральный резерв гелия.

Наиболее уязвимыми сейчас выглядят Корея (на 2025 год импортировала из Катара 64.7% гелия) и Тайвань. Европа пострадает меньше, поскольку все же имеет немалые внутренние производства. США, хотя и сталкиваются с дефицитом, даже могут выиграть от постоянного роста цен на гелий, являясь крупнейшим в мире экспортером.

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теги: микроэлектроника материалы для производства полупроводников гелий ограничения экспорта геополитика

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