Производство микросхем: Micron заключил стратегические соглашения с поставщиками узлов для автопрома

17.07.2026, MForum.ru

Американский производитель микросхем памяти заключил стратегические соглашения о поставках с рядом поставщиков электроники для автопроизводителей, включая такие компании как Qualcomm и Harman, которые хотели бы гарантировать себе надежность канала поставок.

Эти сделки заключены на фоне дефицита микросхем памяти, который сохраняется, несмотря на рост спроса на микросхемы памяти, связанный с бумом ИИ.

В качестве единственного локального (американского) производителя высокоскоростных микросхем памяти, используемой в процессорах Nvidia для ИИ, Micron на сегодня находится в уникально благоприятном рыночном положении, что позволяет компании устанавливать премиальные цены и рассчитывать на долгосрочные обязательства.

Кроме названных выше компаний, Micron заключила соглашения с Visteon, Joynext, Denso, Astemo и Hyundai Mobis. Эти контракты – мечта любого производителя, поскольку позволяют планировать производство. Впрочем, стабильность поставок важна и для потребителей. А высокая загрузка производства – залог минимальной себестоимости производства микросхем, что может отражаться и на их цене.

Современные автомобильные архитектуры требуют все более мощного вычислительного оборудования для поддержки передовых систем помощи водителю, информационно-развлекательных сервисов и высокоскоростной связи.

На этом фоне понятно стремление российских производителей микросхем заключать с крупными участниками рынка – производителями российской электроники «длинных» контрактов. Мы уже знаем о таких фактах (например, Микрон-Yadro), вероятно, есть и другие (или будут заключаться).

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