Операторские услуги: Мобильный ID доводит до завершения 97% авторизаций

MForum.ru

Операторские услуги: Мобильный ID доводит до завершения 97% авторизаций

23.07.2026, MForum.ru

Такую цифру приводит пресс-служба компании Вымпелком, рассказывая о сервисе для организаций по «быстрой и безопасной» авторизации пользователей – Мобильном ID. Этот сервис позволяет входить на сайты и приложения не по логину и паролю, а по номеру мобильного телефона. 97% пользователей, начавших вход через Мобильный ID, успешно его завершают, не бросая на полпути.

Это особенно ценно в эпоху «цифрового выгорания»: чем больше действий требуется от клиента - заполнение форм, придумывание паролей, ожидание SMS, звонка или письма с подтверждением - тем выше вероятность, что он прервёт сценарий регистрации. Пользователи забывают регистрационные данные, тратят время на восстановление доступа, теряют интерес к сервису. Мобильный ID сокращает число шагов до одного: клиент вводит только свой номер телефона, а система автоматически подтверждает личность через сеть оператора, используя защищённый канал SIM-карты.

Технология работает на любых смартфонах - независимо от операционной системы. При этом она полностью построена на российской инфраструктуре Билайн и не зависит от иностранных серверов или программных решений, поэтому санкционные риски и блокировки ей не угрожают. Есть зависимость только от устойчивой работы мобильных сетей, которые в России могут временно отключать, ссылаясь на необходимость «обеспечения безопасности».

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов «Билайн бизнеса»:

«Каждый дополнительный шаг при регистрации - это риск потери клиента. Поэтому бизнес всё чаще ищет способы сделать авторизацию максимально простой, не жертвуя безопасностью. Мобильный ID решает обе задачи одновременно». ||

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теги: телеком B2B услуги авторизация Мобильный ID

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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