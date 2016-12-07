Социальные проекты: Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов

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Социальные проекты: Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов

07.12.2016, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги II Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016» и назвали имена четверых победителей.

Tele2

7 декабря состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». В его состав вошли: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Анна Тюшкевич, член совета директоров газеты Metro и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также социальные проекты оценивало детское жюри.

Эксперты определили имена четверых победителей конкурса «Навстречу переменам». Ими стали социальные предприниматели, авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства:

1. Анна и Анатолий Вощиковы (Каменск-Уральский), проект «Особый велосипед для особенных детей»;

2. Наталья Лисковец (Кемерово), мобильное приложение iDiabet-Mobile;

3. Маргарита Ребецкая и Виктория Падалко (Москва), инклюзивный театральный проект «Взаимодействие»;

4. Сергей Умбетов (Барнаул), прибор для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих детей.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» обеспечит начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 млн рублей, а также консультационную помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора от сотрудников компаний-партнеров и информационную поддержку на территории региона.

В конкурсе приняли участие более 300 социальных предпринимателей, чьи проекты были посвящены созданию новых возможностей для развития, досуга и полноценной жизни детей в малых и средних городах России, поддержке и реабилитации детей с особыми потребностями, работе с трудными детьми и подростками, социализации и адаптации выпускников детских домов.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Благодаря активной деятельности фонда «Навстречу переменам» работа социальных предпринимателей в России стала заметной. Эти люди неравнодушны к проблемам детства в нашей стране, они стремятся и находят инновационные способы их решения. Мы поддерживаем фонд «Навстречу переменам» уже на протяжении пяти лет. Tele2 очень ценит это сотрудничество, поскольку социальная ответственность составляет важную часть бизнеса оператора. Особенно приятно, что в проектах фонда принимают участие сотрудники нашей компании, ведь каждый из нас может изменить мир к лучшему».

Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам»:

«Конкурс, который мы организуем при поддержке наших партнеров, − это не только возможность получить финансирование и поддержку профессионалов, но и прекрасный шанс проверить на прочность свою идею, познакомиться с единомышленниками и лишний раз убедиться, что большой путь навстречу переменам начинается с маленького шага. Каждый год мы советуем нашим потенциальным заявителями делать этот шаг и смело подавать заявку, ведь все мы в душе настоящие супергерои − нужно только не бояться проявлять свои суперспособности».

Фонд «Навстречу переменам» работает в России с 2011 года. За это время 25 социальных предпринимателей получили финансирование и стали участниками программы профессионального развития. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь 330 000 детей в России.

Проекты победителей II Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам 2016»:

1. Анна и Анатолий Вощиковы (Каменск-Уральский), проект «Особый велосипед для особенных детей»

Tele2

Анна и Анатолий создают трехколесные специализированные велосипеды для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды не только помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, но и являются полноценным средством реабилитации и социализации.

2. Наталья Лисковец (Кемерово), мобильное приложение iDiabet-Mobile

Tele2

Вместе с коллегами Наталья разрабатывает мобильное приложение iDiabet-Mobile – дневник для детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, вовлекающий их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме. Приложение включает данные о продуктах, содержании углеводов и уровне гликемического индекса, а также отдельное меню.

3. Маргарита Ребецкая и Виктория Падалко (Москва), инклюзивный театральный проект «Взаимодействие»

Tele2

Маргарита создала инклюзивный театральный проект «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров.

4. Сергей Умбетов (Барнаул), комплекс приборов для помощи в повседневной жизни слепым и слабовидящим детям

Tele2

Сергей и его команда разработали компактный прибор для детей с ограниченными зрительными возможностями: он позволяет им ориентироваться в пространстве и уверенно передвигаться как в помещении, так и на открытой местности. Приспособление помогает социализироваться детям, которые «скованы» своим недугом и стесняются использовать белую трость.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам»

© MForum.ru , информация пресс-службы Tele2

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