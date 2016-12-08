Анонсы: HomTom HT27 – классический бюджетный смартфон

MForum.ru
08.12.2016,
Компания HomTom представила смартфон HT27, позиционируемый как классическое решение. И действительно, в качестве аппаратной платформы этого устройства выбрана система-на-чипе MediaTek MT6580, массово применяющаяся в бюджетных смартфонах последние пару лет.
Да и в остальном спецификации HomTom HT27 можно назвать «классическими». В активе новинки присутствует дисплей разрешением 1280х720 точек, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб, а также связка из 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Немного выделяются лишь диагональ экрана, составляющая 5,5 дюймов, и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Также привлекает внимание рисунок задней панели и присутствующий сканер отпечатка пальца. Работает HomTom HT27 под управлением Android 6.0 Marsmallow. Выпускаться устройство будет в черном и белом вариантах. Цена и дата начала продаж пока не объявлены, но вполне вероятно, что ценник будет очень приятным.
© Антон Печеровый,
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