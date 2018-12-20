Анонсы: HOMTOM C2 оценили в $89,99

MForum.ru
20.12.2018,
Китайская компания HOMTOM к анонсу смартфона C2 приурочила флэш-распродажу в рамках которой аппарат можно купить всего за $89,99. Новинка относится к начальному ценовому сегменту, но может предложить весьма интересный набор спецификаций.
В активе HOMTOM C2 присутствуют 5,5-дюймовый HD-дисплей с соотношением сторон 18:9, чипсет MT6739 с поддержкой 4G, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера — сдвоенная, 13+2 Мп, фронтальная построена на базе 8 Мп сенсора. ОС — Android 8.1 Oreo. Одним словом, с учетом цены новинка выглядит весьма привлекательно.
© Антон Печеровый,
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