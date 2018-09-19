Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту

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Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту

19.09.2018, MForum.ru

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Китайская компания Homtom представила смартфон C1, также известный под именем C2 Lite. Программной основой новинки стала операционная система Android Go, оптимизированная для устройств со скромным набором характеристик.

Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту

Внутри Homtom C1 нашлось место чипсету MT6580A (поддерживает только 3G-сети), 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятору емкостью 3000 мАч. Диагональ экрана новинки – 5,5 дюймов при разрешении HD+ и соотношении сторон 18:9. Технология экрана Homtom C1 – IPS. Также отметим сдвоенную тыловую камеру, представленную сочетанием 13 и 2 Мп сенсоров. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Цена Homtom C1 пока не объявлена, но она однозначно будут невысокой.

Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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