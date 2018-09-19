Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту

19.09.2018, MForum.ru

Китайская компания Homtom представила смартфон C1, также известный под именем C2 Lite. Программной основой новинки стала операционная система Android Go, оптимизированная для устройств со скромным набором характеристик.

Внутри Homtom C1 нашлось место чипсету MT6580A (поддерживает только 3G-сети), 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятору емкостью 3000 мАч. Диагональ экрана новинки – 5,5 дюймов при разрешении HD+ и соотношении сторон 18:9. Технология экрана Homtom C1 – IPS. Также отметим сдвоенную тыловую камеру, представленную сочетанием 13 и 2 Мп сенсоров. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Цена Homtom C1 пока не объявлена, но она однозначно будут невысокой.