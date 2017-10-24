Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60

24.10.2017, MForum.ru

Китайская компания HomTom пополнила портфолио своих смартфонов моделью S16. Новинка оснащена 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и пока предлагается всего за 60 долларов, что эквивалентно 3600 рублям. Стандартная цена устройства будет на $10 выше.

Разрешение экрана новинки составляет 1280х640 точек, а ее аппаратная платформа построена на базе чипсета MediaTek MTK6580. Набор основных спецификаций HomTom S16 включает в себя 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенную тыловую камеру (13+2 мП), 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.0. Выпускается HomTom S16 в черном, белом и синем вариантах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, aliexpress.com

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