Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60

MForum.ru

Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60

24.10.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания HomTom пополнила портфолио своих смартфонов моделью S16. Новинка оснащена 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и пока предлагается всего за 60 долларов, что эквивалентно 3600 рублям. Стандартная цена устройства будет на $10 выше.

Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60

Разрешение экрана новинки составляет 1280х640 точек, а ее аппаратная платформа построена на базе чипсета MediaTek MTK6580. Набор основных спецификаций HomTom S16 включает в себя 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенную тыловую камеру (13+2 мП), 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.0. Выпускается HomTom S16 в черном, белом и синем вариантах.

Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60

Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, aliexpress.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.10. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S9 Plus – смартфон с безрамочным 5,99-дюймовым дисплеем / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S8 получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и дисплей 18:9 / MForum.ru

05.07. [Новинки]  Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:42 ABloud Тема: LAA: ВымпелКом, Huawei и Qualcomm провели тестирование 5G (24.10.2017)
[Пресс-релиз]: «ВымпелКом», Huawei и Qualcomm сделали еще один шаг навстречу 5G ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Huawei и Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, ...
Сегодня 15:17 MilkyWay4iq Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
id: 232X-2ABGRU2 IMEI:860630026046360
Сегодня 14:17 ABloud Тема: хакатоны (24.09.2017)
Холдинг GS Group и Университет ИТМО при поддержке Отраслевого союза «Нейронет» объявили старт первого Всероссийского хакатона Neuromedia-2017 по разработке продуктов на стыке информационных ...
Сегодня 13:53 ABloud Тема: Ростелеком (03.09.2012) (Страницы: 1 2)
[Пресс-релиз]: С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «Быть в плюсе» «Ростелеком» представил новое комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», которое ...
Сегодня 12:32 ABloud Тема: RFID: Микрон представит RFID-решения для сельского хозяйства на выставке в Вологде (24.10.2017)
[Пресс-релиз]: Умная ферма Микрона на выставке в Вологде 24 октября 2017 г., Москва, ПАО «Микрон» представит свои RFID-решения для сельского хозяйства на выставке «Настоящий Вологодский продукт», ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru

24.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA / MForum.ru

23.10. [Новинки] Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 2 Pro получили eSIM и Android Wear 2.0 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S9 Plus – смартфон с безрамочным 5,99-дюймовым дисплеем / MForum.ru

20.10. [Новинки] Это интересно: Vivo объявила о планах на российский рынок / MForum.ru

19.10. [Обзоры] Обзор детского планшета TurboKids Даша-путешественница

19.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7 получила 5,2-дюймовый дисплей и камеры Dual-Sight / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

16.10. [Новинки] Слухи: Эван Бласс рассказал о новинках Alcatel 2018 года / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro (2017) появился на европейском рынке / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: OPPO F3 Lite (A57) представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653 / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о спецификациях смартфона Meitu M8s / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: