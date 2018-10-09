Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс

09.10.2018, MForum.ru

Небольшие китайские компании редко становятся пионерами в области инноваций и экспериментов, отдавая предпочтение проверенным решениям. Однако, из этого правила бывают и исключения, одним из которых может стать Homtom P1.

Отличительной особенностью Homtom P1 будет встроенный пикопроектор на базе компонентов OSRAM illumination и Texas Instruments DLP. Разрешение проектора составит 1280х720 точек, а его яркость — 150 люмен. Для встроенного в телефон проектора эти скромные цифры выглядят достаточно солидно. Остальные спецификации Homtom P1 производитель пока решил сохранить в тайне. Сообщается лишь об аккумуляторе емкостью 5500 мАч (зарядка 12В/2А), обеспечивающим до 360 минут работы в режиме проекции. Одним словом, аппарат выглядит многообещающим. Конечно, он не получит топовых спецификаций, а вот привлекательная цена — вполне реальна. Ждем анонса!