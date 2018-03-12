Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч

12.03.2018, MForum.ru

В портфолио китайского производителя Homtom появился смартфон HT70, оснащенный аккумулятором емкостью 10000 мАч. Для быстрой зарядки батареи используется зарядное устройство 9В/3А, подключаемое через разъем USB Type C. Новинка выполнена в актуальном формате с экраном с соотношением сторон 18:9 и радует неплохими спецификациями.

В активе Homtom HT70 присутствуют 6-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek MT6750T, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели новинки, а рядом с ним – сдвоенная камера, содержащая 16 и 5 Мп сенсоры. Разрешение фронтальной камеры Homtom HT70 составляет 13 Мп. ОС - Android 7.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: HOMTOM S9 Plus – смартфон с безрамочным 5,99-дюймовым дисплеем / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: HOMTOM S8 получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и дисплей 18:9 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru