Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч

MForum.ru
12.03.2018,
В портфолио китайского производителя Homtom появился смартфон HT70, оснащенный аккумулятором емкостью 10000 мАч. Для быстрой зарядки батареи используется зарядное устройство 9В/3А, подключаемое через разъем USB Type C. Новинка выполнена в актуальном формате с экраном с соотношением сторон 18:9 и радует неплохими спецификациями.
В активе Homtom HT70 присутствуют 6-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek MT6750T, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели новинки, а рядом с ним – сдвоенная камера, содержащая 16 и 5 Мп сенсоры. Разрешение фронтальной камеры Homtom HT70 составляет 13 Мп. ОС - Android 7.0.
© Антон Печеровый,
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