Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85

MForum.ru
16.01.2019,
Градиентные задние панели становятся все более массовым явлением, проникая в самые разные сегменты, включая бюджетный. И Homtom C8, оцененный в $85, стал одним из таких устройств.
Homtom C8 оснащен 5,5-дюймовым HD-дисплеем с соотношением сторон 18: 9, чипсетом MT6739, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой с сенсорами Samsung (13 + 2 Мп), 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 3000 мАч, дактилоскопическим сенсором и поддержкой двух SIM-карт с LTE. Также отметим фронтальную вспышку, поддержку Night Shot и Face ID. ОС — Android 8.1 Oreo. Новинка уже доступна для презаказа за $85.
© Антон Печеровый,
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