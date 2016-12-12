Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android

12.12.2016, MForum.ru

Финская компания Jolla официально анонсировала версию операционной системы Sailfish для умных часов. Одной из наиболее важных особенностей новинки является возможность ее запуска через libHybris на любых умных часах, работающих под управлением ОС Android. Партнером Jolla в работе над проектом является команда, разрабатывающая Asteroid OS, открытую платформу для носимой электроники.

Интерфейс основан на управлении жестами. Основной экран Sailfish Watch отображает текущее время (как напоминают разработки, умные часы это не только техногаджет, но и модный аксессуар). Домашний экран организован в привычном для Sailfish стиле с горизонтальной каруселью. Уведомления о событиях размещены слева, фитнес-функции – справа. Для доступа к приложениям используется свайп снизу, причем эта функция работает с любого экрана ОС. Кроме того, наиболее важные приложения интегрированы в меню событий. В паре со смартфоном Sailfish Watch может отображать уведомления о новых сообщениях, а также управлять приемом звонков. Что интересно, в имеющемся прототипе между умными часами и смартфоном используется соединение через беспроводную сеть, а не по Bluetooth LE.