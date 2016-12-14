LTE: Билайн сообщает о расширении сети LTE/4G в Ереване

MForum.ru
14.12.2016,
Beeline остается крупнейшим оператором на рынке Армениии. Кроме заявленного расширения сети в Армении, компания также информирует о заключении соглашений о роуминге LTE c 13 странами, включая Россию, США, Китай, Италию и Грузию.
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
Публикации по теме:
06.12. [Новости компаний] Робототехника и БЛА: Дайджест новостей робототехники и беспилотников. Выпуск 67 / MForum.ru
12.07. [Краткие новости] PR: «Билайн» открывает прием заявок на участие в крупнейшем конкурсе инноваций Eurasia Mobile Challenge / MForum.ru
14.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.12-13, выходные. Телеком и Роботы / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] Мнения: Башни Билайн будут проданы - к добру иль к худу / MForum.ru
18.03. [Новости компаний] Итоги: МТС отчиталась за 2014 год и 4q2014. Презентация компании и отдельные оценки / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7 / MForum.ru
12.12. [ПО] Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android / MForum.ru