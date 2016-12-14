LTE: Билайн сообщает о расширении сети LTE/4G в Ереване

14.12.2016, MForum.ru

Beeline остается крупнейшим оператором на рынке Армениии. Кроме заявленного расширения сети в Армении, компания также информирует о заключении соглашений о роуминге LTE c 13 странами, включая Россию, США, Китай, Италию и Грузию.