Продажа компаний: МТС-Армения уйдет из экосистемы

MForum.ru

Продажа компаний: МТС-Армения уйдет из экосистемы

10.03.2023, MForum.ru

Как сообщает News.am и другие источники, компания МТС обратилась к регуляторам в Армении за разрешением на продажу всех или части акций дочерней структуры МТС Армения.

 

 

Обращение было еще 26 января, заявка еще не рассмотрена, поскольку Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) в свою очередь обратилась в СНБ и Министерство высокотехнологичной промышленности, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу.

Пока что нет данных о том, кто является покупателем (по слухам 1xBet или Газпром), идет ли речь о продаже части акций компании или всего, что принадлежит МТС.

И, тем более, пока что можно только спекулировать на тему, завершится ли сделка и на какую сумму она потянет.

Если говорить о причинах происходящего, то мне кажется, что сделка до какой-то степени вынужденная, идти на нее материнскую компанию заставляет непростая геополитическая ситуация.

Кроме того, сейчас сравнительно подходящий момент для продажи. МТС Армения неплохо закрыла 2022 год.

Конечно, в ситуации до февраля 2022 года МТС вряд ли бы пошла на продажу, но сейчас это, возможно, единственно уместный ход.

Для справедливой оценки компании МТС Армения нужно располагать массивом данных, доступных разве что покупателю в ходе due diligence. Очень примерно можно оценивать компанию, опираясь на ее годовую чистую прибыль. Если перевести 5,6 млрд драм в доллары, то получим что-то типа $11,2 млн. Для телеком компаний может использоваться P/E (price-to-earning) порядка 20, так что выходим на $224 млн.

Дальше надо учитывать массу факторов, начиная от величины задолженности, рыночных условий и т.п. Я бы, наверное, начал торговаться с $290-250 млн, но у МТС могут быть иные цели и соображения.

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теги: продажа компаний МТС Армения

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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