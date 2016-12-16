Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором

16.12.2016, MForum.ru

В ассортименте Highscreen появились смартфоны Easy L и Easy Pro, позиционируемые как простые и удобные устройства с «хорошей батареей, отличным экраном, да еще и с поддержкой 4G/LTE». Да и цена вполне привлекательная – Highscreen Easy L обойдется в 7490 рублей, а Easy Pro – на 1000 рублей дороже.

Спецификации Highscreen Easy L включают в себя чипсет MediaTek MT6737 (4 ядра, 1,5 ГГц), 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, два SIM-слота, 8 Мп тыловую камеру с автофокусом и светодиодной вспышкой и 2 Мп фронтальную камеру. Емкость аккумулятора 3600 мАч. Спецификации Highscreen Easy Pro аналогичны, за исключением удвоенных объемов памяти (2 Гб ОЗУ + 16 Гб встроенной памяти) и выросшего до 5 Мп разрешением фронтальной камеры. Диагональ экран новинок – 5 дюймов, разрешение 1280х720 точек. Кроме того, новинки порадуют яркими корпусами – помимо классического черного будут доступны синий, красный и желтый.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации highscreen.ru

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