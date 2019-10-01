Анонсы: Highscreen MAX 3 оснащен АКБ 5000 мАч

MForum.ru
01.10.2019,
Под брендом Highscreen представлен смартфон MAX 3, позиционируемый производителем как устройство с рекордной автономностью. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, а пресс-релиз уточняет, что речь идет о смартфоне, который сможет «прожить» до 2-х суток в самом активном режиме использования.
Технически Highscreen MAX 3 представляет собой обновление Highscreen Power Five Max 2. В активе Highscreen MAX 3 присутствуют 5,93-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек, чипсет Mediatek Helio P35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, NFC, сдвоенная тыловая камера с 16 Мп основным сенсором и 8 Мп фронталка. ОС – чистый Android 9.0 Pie. Приобрести Highscreen MAX 3 можно за 12 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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