Анонсы: Highscreen Easy XL и XL Pro – пополнение в линейке доступных LTE-смартфонов

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Анонсы: Highscreen Easy XL и XL Pro – пополнение в линейке доступных LTE-смартфонов

02.02.2017, MForum.ru

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В середине декабря в ассортименте Highscreen появились смартфоны Easy L и Easy L Pro, позиционируемые как простые и удобные аппараты с «хорошей батареей, отличным экраном, да еще и с поддержкой 4G/LTE». Диагональ экрана этих новинок составила 5 дюймов. Однако теперь в линейку Easy добавились смартфоны с более крупным дисплеем.

Анонсы: Highscreen Easy XL и XL Pro – пополнение в линейке доступных LTE-смартфонов

Highscreen Easy XL и XL Pro получили экраны диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1280х720 точек, для защиты экрана используется 2,5D-стекло Corning Gorilla Glass 3. Основой «железа» новинок, аналогично Easy L и Easy L Pro, стал чипсет MediaTek MT6737. При этом Easy XL оснащен 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти, тогда как Easy XL Pro может порадовать ОЗУ объемом 2 Гб и 16 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Также новинки отличаются камерами – Easy XL сочетает 8 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры, а Easy XL Pro – 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры. Еще одно отличие Highscreen Easy XL Pro – разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца. Емкость аккумулятора – 3300 мАч, ОС – Android 6.0 Marshmallow. Цена Highscreen Easy XL – 7 990 рублей, за Highscreen Easy XL Pro придется заплатить на 1000 рублей больше. И с учетом разности в спецификациях подобная доплата выглядит вполне оправданной.

Анонсы: Highscreen Easy XL и XL Pro – пополнение в линейке доступных LTE-смартфонов

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации highscreen.ru

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