Wi-Fi calling: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone

MForum.ru
03.04.2018,
Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о запуске сервисов VoLTE и Wi-Fi calling для смартфонов Apple в Москве и Московской области.
В новой версии программного обеспечения — iOS 11.3 — для владельцев современных моделей смартфонов Apple, начиная с iPhone 6/SE и новее, стали доступны голосовые вызовы в сетях LTE и Wi-Fi (Wi-Fi calling доступен начиная с iPhone 5S). Это первый опыт объединения данных услуг в России: технология поддерживает бесшовный переход во время разговора между сервисами, а также при переходе в сети 3G и 2G.
После установки обновления VoLTE начнет работать автоматически. Для подключения Wi-Fi calling необходимо активировать услугу в настройках смартфона (Настройки - Сотовая связь - Вызовы по WiFi-вкл). Подключение бесплатно. Стоимость звонков, совершенных или принятых при помощи новых сервисов, равна стоимости обычных разговоров на тарифе пользователя.
VoLTE также доступен владельцам Samsung Galaxy S7, Sony XZ2 и XZ2 compact, Huawei Nova и Nova 2 , Motorola, Highscreen, а также на брендированных смартфонах МТС. Wi-Fi calling поддерживается современными смартфонами Samsung, Sony, Huawei, LG, Alcatel и на смартфонах МТС. Список поддерживаемых гаджетов постоянно расширяется.
Преимущества VoLTE для абонентов:
Преимущества Wi-Fi calling для абонентов:
«Запуск VoLTE и Wi-Fi calling для владельцев современных смартфонов – идеальный проект, так как он выгоден и для абонентов и для оператора, - отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. – Наши пользователи получат принципиально новое качество голосовых сервисов и новые возможности использования сети LTЕ, а МТС в перспективе получит органическое снижение нагрузки на сети «третьего» и «второго» поколения, что увеличит пропускную способность в данных стандартах, будет способствовать оптимизации расходов на развитие сетей и повышению качества предоставляемых услуг».
О статусе темы VoLTE / Wi-Fi Calling у конкурентов МТС - читайте здесь.
FAQ от МТС по теме VoLTE/Wi-Fi Calling - здесь
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