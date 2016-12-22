Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75

22.12.2016, MForum.ru

Китайская компания Oukitel официально представила смартфон C5 Pro. Новинка оценена в $74,99, а ее «сердцем» стал чипсет MediaTek MT6737. Таким образом, относительно Oukitel C5, построенного на базе MT6580,новинка является серьезным шагом вперед и радует поддержкой LTE-сетей.

Диагональ экрана Oukitel C5 Pro – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Прочие спецификации включают в себя 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD,2 Мп фронтальную и 5 Мп тыловую камеры, а также аккумулятор емкостью 2000 мАч. Кроме того, новинка получит металлический защитный каркас. Поставки Oukitel C5 Pro начнутся в ближайшие несколько недель.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Oukitel U20 Plus – первый смартфон Oukitel со сдвоенной камерой / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Объявлены подробные спецификации и цена Oukitel U7 Plus / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oukitel U13 Pro – 16 Мп камера и 64 Гб встроенной памяти за $199 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oukitel A58 SmartWatch скоро станут доступны для предзаказа / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Oukitel K6000 Premium и LeEco Le 2 (или Le Max 2) получат по 6 Гб ОЗУ / MForum.ru