Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75

MForum.ru
22.12.2016,
Китайская компания Oukitel официально представила смартфон C5 Pro. Новинка оценена в $74,99, а ее «сердцем» стал чипсет MediaTek MT6737. Таким образом, относительно Oukitel C5, построенного на базе MT6580,новинка является серьезным шагом вперед и радует поддержкой LTE-сетей.
Диагональ экрана Oukitel C5 Pro – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Прочие спецификации включают в себя 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD,2 Мп фронтальную и 5 Мп тыловую камеры, а также аккумулятор емкостью 2000 мАч. Кроме того, новинка получит металлический защитный каркас. Поставки Oukitel C5 Pro начнутся в ближайшие несколько недель.
© Антон Печеровый,
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