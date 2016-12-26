Слухи: Nokia D1C снова стала героем «утечки»

26.12.2016, MForum.ru

В интернете появилась очередная порция информации о смартфоне Nokia D1C, анонс которого ожидается на CES 2017, которая пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 8 января. Предполагается, что Nokia D1C нацелена на средний ценовой сегмент и из коробки будет работать под управлением Android 7.0 Nougаt.

В части спецификаций Nokia D1C источник указывает на использование систем-на-чипе 600-й серии от Qualcomm, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Не исключено, что новинка выйдет в двух вариантах, отличающихся диагональю экрана (5,0 и 5,5 дюймов) и наличием сканера отпечатка пальцев на передней панели старшей версии. Разрешение экрана в обоих случаях – 1920х1080 точек. Также источник предоставил новые изображения Nokia D1C, включая «живое» фото передней панели, судя по обстановке сделанное где-то на производстве.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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