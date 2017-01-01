Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?

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Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?

01.01.2017

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На сегодняшний день ни для кого не секрет, что есть люди, которые до сих пор предпочитают пользоваться кнопочными телефонами, не поддаваясь на маркетинговые ходы операторов и обильную рекламу производителей смартфонов.

Кто же они такие, люди не порабощенные матрицей?

Прежде всего, таких людей много - операторы любят гордо заявлять, что доля пользователей смартфонов в 2016 году превысила в абонентской базе 50%. Из этого прямо следует, что практически каждый второй до сих пор пользуется кнопочным аппаратом. По дороге домой, в метро, повсеместно видны эти устройства. И мы не говорим исключительно о милых бабушках, которые достают свою старенькую нокию из кулечка, пытаясь разглядеть кто же там звонит. Понятно, что эта категория людей мало подвержена новомодным веяниям, не особо ей важны ядра, пиксели и дюймы на склоне лет. Вот только зачастую аппарат с кнопками можно видеть в руках зрелых людей, а порой и молодых людей в руках именно кнопочный аппарат. Некоторые люди, не желающие обходиться без какого-нибудь очередного инстаграмма, наверняка задумываются, эти люди, что, не могут себе купить нормальный телефон?

Поделюсь личным опытом - если в смартфоне нет прямой потребности, то кнопочный телефон обеспечивает прекрасную возможность обойтись без смартфона. Более того, как правило, это дает свои плюсы. И такой аппарат, это не обязательно примитивная звонилка ценой до тысячи рублей. Сравнительно недавно, пару лет тому назад, я с удовольствием пользовался Nokia E90 - ходил на работу, ездил в командировки, управлял делами. Это полноценный коммуникатор, с QWERTY- клавиатурой и надежным металлическим корпусом. И потенциала этого устройства мне вполне хватало!

 

Nokia E90

Nokia E90 - прогрессивный коммуникатор на момент своего появления

 

Нет, косые взгляды от директора, мне порой прилетали, когда в командировках он красовался, вертя в руках свой iPhone 5S, и периодически иронично улыбался, замечая “громилу” в моих руках. Думаю у него проскальзывала мысль, а не для самообороны ли я его ношу?

Вскоре одна ситуация заставила его поменять свое мнение. Как-то раз, во время одного из совещаний, когда все привычно выложили на стол свои телефоны, я извлек свою видавшую виды Nokia 6250. Не случайно эту модель Nokia официально поставляла в одну из европейских стран для использования военными. Совещание было практически сорвано, пока все его участники вдоволь не насмотрелись на мой аппарат, и поострив, и поностальгировав по его поводу.

 

Nokia 6250

Nokia 6250 - грозный аппарат в руках бесстрашного человека

 

Есть ли свет в конце туннеля?

После этого случая директор оставил планы моего перевоспитания и закабаления в цифровое рабство. Вот только через год наша компания заметно выросла, мы начали активно внедрять в процессы различные информационные технологии и без смартфона стало не обойтись.

В общем, я понял, что в рабочее время о своих любимцах мне лучше забыть. Между тем, в тот момент я пользовался телефоном Nokia 8910. Его оригинальный форм-фактор несказанно меня радовал. Бывало, в минуты отдыха, я заставал себя за его бесконечным открыванием и закрыванием. Процесс этот очень красив, кто пользовался этим раритетом, никогда не забудет, насколько плавно выезжал он из титанового корпуса.

 

Nokia 8910

Nokia 8910 - очень стильный и необычный телефон

 

Так или иначе, ходил я теперь с двумя аппаратами - своим кнопочным любимцем и купленным по работе простеньким смартфоном. Один служил для души, для звонков друзей и близких, второй - для всех рабочих коммуникаций. Если честно, то смартфон мне тоже быстро стал нравится своими возможностями, да так, что я постепенно стал менее предан кнопочной классике. Но история на этом не закончилась.

У меня появилась возможность пользоваться аппаратами Nokia 8800! Кто-то наверняка их помнит - шикарный дизайн, роскошные материалы корпуса, качественная сборка - это вам не китайская звонилка.

Даже директор посматривал на мой новый аппарат с уважением. И не случайно, ведь один из его партнеров тоже ходил как раз с таким телефоном, только в эксклюзивной версии - Nokia 8800 Арте Сапфир Браун. И, когда понадобилось, именно я помог ему поменять разбитое стекло экрана на новое, причем, на фирменное. Так что и тут пригодилось мое увлечение раритетными телефонами.

 

Nokia 8800 Arte Sapphire Brown

Nokia 8800 Arte Sapphire Brown - не правда ли он шикарен?

 

Цифровой век наступил или еще не все потеряно?

На сегодняшний день, у меня уже не простенький, а вполне навороченный современный смартфон - куда деваться от требований цифрового мира? И все же, рядом на столе красуется еще один аппарат - это или Nokia 8910, или Nokia 8800, выбираю тот или другой, что называется, под настроение.

На мой взгляд, аппараты прекрасно друг друга дополняют. У меня не вызывает сомнений, что будущее за смартфонами. Но старый добрый кнопочный телефон будет актуален еще 5-10 лет. И наверняка сможет подарить своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от пользования хорошим кнопочным телефоном, а также позволит им оригинально выделиться из массы пользователей бюджетными аппаратами и жертв рекламы, покупающих то, о чем им вчера рассказали по телевизору.

В моделях Nokia есть некая искорка, шарм, а может быть это душа? Не так просто объяснить словами ощущение, когда спрашивают, да что ты в них нашел? Но в этих раритетных и легендарных телефонах точно что-то есть, стоит взять их в руки. Каждый, кто это ощущает, находит в них нечто настолько глубоко личное, что чаще всего эти переживания и воспоминания остаются один на один с телефоном.

Для кого-то это стильный металлический телефон с фирменным щелчком, для кого-то премиум аппарат прошлых лет с безукоризненным дизайном, а для третьих это воспоминания о прошлых лихих временах. Каждому свое, но во всем этом радует одна вещь, - мы находим себя и свое отражение в своих личных вещах. Сегодня, в век унификации, это не так-то просто сделать, но с кнопочной Nokia в руках вы ощутите в своих буднях чуть больше позитивных моментов.

 

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