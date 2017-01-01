Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?

01.01.2017

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что есть люди, которые до сих пор предпочитают пользоваться кнопочными телефонами, не поддаваясь на маркетинговые ходы операторов и обильную рекламу производителей смартфонов.

Кто же они такие, люди не порабощенные матрицей?

Прежде всего, таких людей много - операторы любят гордо заявлять, что доля пользователей смартфонов в 2016 году превысила в абонентской базе 50%. Из этого прямо следует, что практически каждый второй до сих пор пользуется кнопочным аппаратом. По дороге домой, в метро, повсеместно видны эти устройства. И мы не говорим исключительно о милых бабушках, которые достают свою старенькую нокию из кулечка, пытаясь разглядеть кто же там звонит. Понятно, что эта категория людей мало подвержена новомодным веяниям, не особо ей важны ядра, пиксели и дюймы на склоне лет. Вот только зачастую аппарат с кнопками можно видеть в руках зрелых людей, а порой и молодых людей в руках именно кнопочный аппарат. Некоторые люди, не желающие обходиться без какого-нибудь очередного инстаграмма, наверняка задумываются, эти люди, что, не могут себе купить нормальный телефон?

Поделюсь личным опытом - если в смартфоне нет прямой потребности, то кнопочный телефон обеспечивает прекрасную возможность обойтись без смартфона. Более того, как правило, это дает свои плюсы. И такой аппарат, это не обязательно примитивная звонилка ценой до тысячи рублей. Сравнительно недавно, пару лет тому назад, я с удовольствием пользовался Nokia E90 - ходил на работу, ездил в командировки, управлял делами. Это полноценный коммуникатор, с QWERTY- клавиатурой и надежным металлическим корпусом. И потенциала этого устройства мне вполне хватало!

Nokia E90 - прогрессивный коммуникатор на момент своего появления

Нет, косые взгляды от директора, мне порой прилетали, когда в командировках он красовался, вертя в руках свой iPhone 5S, и периодически иронично улыбался, замечая “громилу” в моих руках. Думаю у него проскальзывала мысль, а не для самообороны ли я его ношу?

Вскоре одна ситуация заставила его поменять свое мнение. Как-то раз, во время одного из совещаний, когда все привычно выложили на стол свои телефоны, я извлек свою видавшую виды Nokia 6250. Не случайно эту модель Nokia официально поставляла в одну из европейских стран для использования военными. Совещание было практически сорвано, пока все его участники вдоволь не насмотрелись на мой аппарат, и поострив, и поностальгировав по его поводу.

Nokia 6250 - грозный аппарат в руках бесстрашного человека

Есть ли свет в конце туннеля?

После этого случая директор оставил планы моего перевоспитания и закабаления в цифровое рабство. Вот только через год наша компания заметно выросла, мы начали активно внедрять в процессы различные информационные технологии и без смартфона стало не обойтись.

В общем, я понял, что в рабочее время о своих любимцах мне лучше забыть. Между тем, в тот момент я пользовался телефоном Nokia 8910. Его оригинальный форм-фактор несказанно меня радовал. Бывало, в минуты отдыха, я заставал себя за его бесконечным открыванием и закрыванием. Процесс этот очень красив, кто пользовался этим раритетом, никогда не забудет, насколько плавно выезжал он из титанового корпуса.

Nokia 8910 - очень стильный и необычный телефон

Так или иначе, ходил я теперь с двумя аппаратами - своим кнопочным любимцем и купленным по работе простеньким смартфоном. Один служил для души, для звонков друзей и близких, второй - для всех рабочих коммуникаций. Если честно, то смартфон мне тоже быстро стал нравится своими возможностями, да так, что я постепенно стал менее предан кнопочной классике. Но история на этом не закончилась.

У меня появилась возможность пользоваться аппаратами Nokia 8800! Кто-то наверняка их помнит - шикарный дизайн, роскошные материалы корпуса, качественная сборка - это вам не китайская звонилка.

Даже директор посматривал на мой новый аппарат с уважением. И не случайно, ведь один из его партнеров тоже ходил как раз с таким телефоном, только в эксклюзивной версии - Nokia 8800 Арте Сапфир Браун. И, когда понадобилось, именно я помог ему поменять разбитое стекло экрана на новое, причем, на фирменное. Так что и тут пригодилось мое увлечение раритетными телефонами.

Nokia 8800 Arte Sapphire Brown - не правда ли он шикарен?

Цифровой век наступил или еще не все потеряно?

На сегодняшний день, у меня уже не простенький, а вполне навороченный современный смартфон - куда деваться от требований цифрового мира? И все же, рядом на столе красуется еще один аппарат - это или Nokia 8910, или Nokia 8800, выбираю тот или другой, что называется, под настроение.

На мой взгляд, аппараты прекрасно друг друга дополняют. У меня не вызывает сомнений, что будущее за смартфонами. Но старый добрый кнопочный телефон будет актуален еще 5-10 лет. И наверняка сможет подарить своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от пользования хорошим кнопочным телефоном, а также позволит им оригинально выделиться из массы пользователей бюджетными аппаратами и жертв рекламы, покупающих то, о чем им вчера рассказали по телевизору.

В моделях Nokia есть некая искорка, шарм, а может быть это душа? Не так просто объяснить словами ощущение, когда спрашивают, да что ты в них нашел? Но в этих раритетных и легендарных телефонах точно что-то есть, стоит взять их в руки. Каждый, кто это ощущает, находит в них нечто настолько глубоко личное, что чаще всего эти переживания и воспоминания остаются один на один с телефоном.

Для кого-то это стильный металлический телефон с фирменным щелчком, для кого-то премиум аппарат прошлых лет с безукоризненным дизайном, а для третьих это воспоминания о прошлых лихих временах. Каждому свое, но во всем этом радует одна вещь, - мы находим себя и свое отражение в своих личных вещах. Сегодня, в век унификации, это не так-то просто сделать, но с кнопочной Nokia в руках вы ощутите в своих буднях чуть больше позитивных моментов.

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