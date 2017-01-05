Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68

MForum.ru
05.01.2017,
Китайская компания HomTom пополнила свой ассортимент смартфоном HT20. Отличительная особенность новинки – крепкий корпус и защита от влаги в соответствии с классом IP68. Таким образом, HomTom HT20 полностью защищен от пыли и допускает длительные водные процедуры на глубине более 1 метра. Нельзя не отметить и наличие варианта в ярком оранжевом корпусе, столь характером для «внедорожных» устройств.
Диагональ дисплея HomTom HT20 составляет 4,7 дюйма (разрешение 1280х720 точек), а его основные спецификации включают в себя 4-ядерный 1,3 ГГц процессор в составе чипсета MTK6737, поддержку 4G-сетей, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, сканер отпечатка пальца на задней панели, 8 Мп тыловую (с интерполяцией до 13 Мп) и 2 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч. ОС – Android 6.0. Новинка уже доступна для предзаказа, цена - $105.
© Антон Печеровый,
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