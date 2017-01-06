Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона

06.01.2017, MForum.ru

Компания HTC подтвердила, что 12 января, сразу после окончания CES 2017, она проведет пресс-конференцию, где будут представлены какие-то новые продукты. О том, что именно будет представлено, производитель не сообщает. Однако в сети появилась информация о трех новых смартфонах, скрывающихся под кодовыми именами HTC Alpine, HTC Ocean Note и HTC X10.

Ожидается, что HTC Ocean Note станет новым флагманом тайваньского производителя. На рынок этот аппарат может быть выведен как HTC U Ultra. Предполагаемая диагональ экрана - 6 дюймов. HTC Alpine и HTC X10 относятся к среднему классу. При этом HTC Alpine может получить 5,2-дюймовый экран и коммерческое название HTC U Play. Последняя новинка, HTC X10, представляет улучшенную версию HTC X9, которая получит 5,5-дюймовый FullHD-экран и чипсет MediaTek с 8-ядерным процессором. Причем, HTC Alpine и HTC Ocean Note могут лишиться 3,5 мм аудиоразъема. На рынке новинки могут появиться уже в 1 квартале текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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