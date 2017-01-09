Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6

09.01.2017, MForum.ru

Дождались! Компания HMD Global официально представила Nokia 6, первый смартфон вернувшегося на рынок мобильных устройств легендарного финского бренда. Внешне новинка соответствует привычному стилю смартфонов Nokia, однако корпус изготовлен из металла.

Диагональ экрана Nokia 6 составляет 5,5-дюймов при разрешении 1920х1080 точек. Для защиты экран используется 2,5D-стекло Gorilla Glass. Внутри Nokia 6 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 430 с 8-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+ поддержка карт microSD объемом до 128 Гб) и аккумулятору емкостью 3000 мАч.

Тыловая камера Nokia 6 построена на базе 16 Мп модуля с PDAF-фокусировкой, пикселями размером 1 мкм и апертурой f/2.0 дополненном сдвоенной светодиодной вспышкой. Апертура объектива фронтальной камеры также составляет f/2.0, однако ее разрешение 8 Мп (размер пикселя – 1,12 мкм). Также можно отметить поддержку технологии Dolby Atmos и использование в звуковом тракте чипа NXP TFA9891. Не забыт и ставший стандартом сканер отпечатка пальца, который в этом аппарате встроен в кнопку «Домой» на передней панели. Габаритные размеры Nokia 6 – 154х75,8х7,85 мм. ОС – Android 7.0 Nougat. Продажи новинки должны начаться уже в ближайшее время (аппарат станет эксклюзивом интернет-магазина JD.com), а цена Nokia 6 составит 1699 юаней.