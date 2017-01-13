Кадры: Антон Кондратов назначен коммерческим директором макрорегиона «Москва» Tele2

13.01.2017, MForum.ru

Антон Кондратов будет отвечать за планирование и управление коммерческой деятельностью макрорегиона "Москва" Tele2. А также за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, управление тарифной политикой в регионе, формирование продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов. В его зону ответственности войдут развитие сети дистрибуции и абонентского обслуживания, планирование и контроль достижения стратегических показателей во всех областях коммерческой деятельности.

Андрей - профессиональный связист, он окончил МТУСИ, имеет степень кандидата технических наук. Работал е МСС (московском "Скай Линк"), а затем в Ростелекоме и Tele2. Последнюю пару лет возглавлял иркутский филиал Tele2, так что опыта в роли руководителя ему не занимать.

Краткая биография

Антон Кондратов окончил Московский технический университет связи и информатики, имеет степень кандидата технических наук. Свою карьеру в телеком-отрасли он начал в 2004 году в ОАО «Центральный телеграф», где занимал должность директора центра виртуальных и мобильных услуг. В 2007 году присоединился к оператору «Московская сотовая связь» («Скай Линк – Москва»): в компании прошел путь от начальника отдела по работе с дилерами столичного региона до директора по развитию бизнеса в России. В 2011-2012 гг. возглавлял калужский филиал «Скай Линк». После объединения компании с «Ростелекомом» в 2013 году Антон был назначен директором коммерческого департамента мобильного бизнеса в Московском регионе. В апреле 2014 года он возглавил CDMA-бизнес макрорегиона «Москва» в Tele2. С марта 2015 года до января 2017 года Антон Кондратов являлся директором иркутского филиала оператора.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 запустила сеть в Москве чуть больше года назад, и в настоящий момент перед нами стоит множество амбициозных задач. Мы продолжаем активно развивать бизнес в Москве: выстраивать сеть дистрибуции, увеличивать зону покрытия сети, запускать востребованные продукты и набирать абонентскую базу, предоставляя своим клиентам качественные услуги мобильной связи по доступным ценам. Столичный телеком-рынок является одним из самых сложных, высококонкурентных и динамично развивающихся, где привлечение лучших специалистов – очень непростая задача. Уверен, что профессионализм, управленческий опыт и энергия Антона помогут выполнить цели, стоящие перед командой макрорегиона «Москва», и добиться отличных коммерческих результатов».