Число подключений: Tele2 оказывает услуги 2.5 млн столичных абонентов

MForum.ru

Число подключений: Tele2 оказывает услуги 2.5 млн столичных абонентов

27.01.2017, MForum.ru

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2.5 млн подключений к сетям Tele2 в Москве - такую цифру сегодня называют Ведомости со ссылкой на сообщение Интерфакса, который в свою очередь сслыается на неназванный источник "знакомый с ходом реализации инвестпроекта".

Эта оценка не вызывает у меня серьезных сомнений, напротив, я с ней склонен согласиться. Оператор предпринял немало шагов для того, чтобы получить заслуженный результат. Кроме того, на него продолжает работать репутация дискаунтера, заслуженная за предыдущие годы. Вместе с тем, можно отметить, что 2.5 млн абонентов - это всего 6% московского рынка. Для того, чтобы приблизиться хотя бы к отметке в 10%, не говоря уже про 25% или выше, оператору необходимы новые инвестиции - в рекламу и в развитие сети.

Из видимой активности оператора - предпринятые компанией серьезные усилия по освоению метро. К сожалению, как и у конкурентов, в метро у Tele2 не все идет гладко из-за известных всем сложностей взаимодействия с руководством метрополитена. Даже выигранный в декабре 2016 года судебный спор с метрополитеном не обеспечил компании "зеленую улицу".

Если бы аппетиты владельцев подземки кто-то мог умерить, мы бы наблюдали сейчас совсем иную картину охвата станций метро покрытием сотовых операторов. Да и в туннелях ситуация была бы иной.

Так или иначе, но Tele2 обещает обеспечить покрытие 3G или LTE на 70 станциях московской подземки до конца 2017 года. Учитывая, что общее число станций составляет 202, кто-то может сказать, что этого мало, а я напомню, что еще полтора года назад Tele2 в московском метро не было вообще, так что сделана будет немалая работа. Интересующихся текущим положением дел с Tele2 в московском метро адресую к соответствующей справка на MForum.ru.

В целом вряд ли можно прогнозировать продолжение бурного роста числа подключений - отложенный рост реализовался вполне. Вместе с тем, будет, конечно, позитивно сказываться педалирование компанией выражения "честной позиции" - без звездочек и мелкого шрифта. На фоне активного использования этих средств в рекламе конкурентов, а также постоянных попыток подключения незаказанных абонентом услуг, например, мобильного интернета на телефон-звонилку даже без 3G, Tele2 может оказываться в дополнительном выигрыше, что и подтверждается высочайшим уровнем NPS, который демонстрируют проводимые маркетинговые исследования.

Сейчас для компании становится наиболее актуальным не столько рост абонентской базы "любой ценой", сколько прибыльность проекта. В любом проекте, как правило, наступает момент, когда инвестор, внимательно глядя в глаза генеральному директору, задает вопрос - а когда, собственно, можно ожидать хотя бы безубыточности. В случае Tele2 точка безубыточности еще не достигнута и, как мы видим, новая стратегия, о которой нам рассказали на днях, призвана обеспечить ускорение ее достижения. На пути к этому важно не потерять расположение абонентов, впрочем, это вещь весьма инерционная, поэтому у компании есть возможность выполнить обе цели.

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© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

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