Тренды: МегаФон сообщает, что B2B-клиенты компании подсели на VAS

01.02.2017, MForum.ru

Оператор сообщает, что в 2016 году отмечалось, что все больше B2B-клиентов компании подключали базовые услуги в комплекте с VAS. По итогам первого полугодия 2016 года количество корпоративных клиентов увеличилось на 3% относительно первого полугодия 2015 года и достигло 288 000, количество пользователей мобильной передачи данных среди корпоративных клиентов увеличилось на 31,3% и достигло 3,2 млн.

Что же это за услуги? Речь идет о "виртуальной АТС", системе управления документооборотом, услугах по "повышению эффективности рекламных кампаний" и системы взаимодействия с клиентами. Крупные клиенты также интересовались сервисами на базе аналитики BigData и к M2M-решениям - база пользования услугами M2M МегаФона на конец сентября составляла 3.6 млн SIM-карт. В компании считают, что это соответствует порядка 36% рынка M2M. У МТС столько было на конец 2015 года, тогда у МегаФон было 2 млн. В 2011 году на долю МегаФон приходилось 17% рынка M2M России.

Интернет-трафик в рамках оказания дополнительных услуг в сегменте b2b вырос почти в 2.5 раза, а в сегменте M2M в рамках услуги "управление удаленными объектами" - в 4.5 раза.